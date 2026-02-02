Arsenal vs. Chelsea, Carabao Cup: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El Arsenal recibe al Chelsea este martes 3 de enero, a las 21:00 horas (tiempo de España), por el partido de vuelta de las semifinales de la Carabao Cup 2025/26. La pelota rueda en el césped del Emirates Stadium, en Londres.

En el partido de ida, el Arsenal se impuso, fuera de casa, por 3 a 2. Ben White comenzó marcando para los visitantes a los siete minutos y Viktor Gyokeres amplió la ventaja a los 49, justo después del descanso. Alejandro Garnacho, de los Blues, redujo la diferencia a los 57 minutos, pero a los 71, Martin Zubimendi marcó nuevamente para los Gunners. El mismo Garnacho sacudió la red nuevamente para el equipo local a los 83 minutos, dando así una ventaja de solo un gol al Arsenal en el partido de vuelta.

El camino del Chelsea en la Copa de la Liga Inglesa comenzó con un partido contra el Lincoln City, en los dieciseisavos de final del torneo, que terminó 2 a 1. Los goles fueron marcados por Tyrique George (48') y Facundo Buonanotte (50'). Ya en los octavos, un emocionante enfrentamiento contra el Wolverhampton vio a los Blues ganar por 4 a 3, con goles de Andrey Santos (5'), Tyrique George (15'), Estêvão (41') y Jamie Gittens (89'). En la fase siguiente, los cuartos de final, fue el turno del Cardiff City de cruzarse en el camino del Chelsea, que ganó por 3 a 1 con dos goles de Alejandro Garnacho (57' y 93') y uno de Pedro Neto (82').

Por otro lado, el Arsenal entró en la competición en los dieciseisavos de final, cuando enfrentó al Port Vale, fuera de casa, y ganó por 2 a 0, con goles de Eberechi Eze (8') y Leandro Trossard (86'). Ya en los octavos de final, el equipo del entrenador Mikel Arteta enfrentó al Brighton, en casa, y se impuso por 2 a 0, con tantos de Ethan Nwaneri (57') y Bukayo Saka (76'). En cuartos, los Gunners empataron 1 a 1 en el tiempo reglamentario con el Crystal Palace en un partido electrizante, con un gol de los Eagles al final, a los 95 minutos, para empatar. Aun así, el Arsenal se impuso en los penaltis por 8 a 7 para avanzar a las semifinales.

En los últimos 10 enfrentamientos directos entre los equipos contando todas las competiciones, el Arsenal se impuso en siete, mientras el Chelsea no ganó ninguno, y los otros tres terminaron en empates.

Cómo ver Arsenal vs Chelsea, Carabao Cup 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido no cuenta con señal confirmada en España, de manera que recomendamos NordVPN. En México se podrá seguir por ESPN 2 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Evita las restricciones geográficas con una Red Privada VirtualObtener NordVPN

Hora de inicio del partido Arsenal vs Chelsea

Carabao Cup - EFL Cup Emirates Stadium

El partido se disputa este martes 3 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Emirates.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Alineaciones probables

Arsenal: David Raya; Jurrïen Timber, Gabriel Magalhães, William Saliba y Piero Hincapié; Declan Rice y Martin Zubimendi; Noni Madueke, Martin Ødegaard y Gabriel Martinelli; Viktor Gyokeres. Técnico: Mikel Arteta

Chelsea: Robert Sánchez; Marc Cucurella, Trevoh Chalobah, Willy Fofana y Reece James; Enzo Fernández y Moises Caicedo; Pedro Neto, Cole Palmer y Noni Madueke; João Pedro. Técnico: Liam Rosenior

Bajas

Arsenal

Lesionados: Max Dowman, Mikel Merino y Bukayo Saka.

Chelsea

Lesionados: Levi Colwill, Roméo Lavia, Tosin Adarabioyo, Dario Essugo y Jamie Gittens.

Arsenal contra Chelsea alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager M. Arteta Alineación probable Suplentes Manager L. Rosenior

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Historial de enfrentamientos

Clasificaciones