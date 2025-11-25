Arsenal vs. Bayern Múnich, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Arsenal recibe a Bayern Múnich este miércoles 26 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Emirates, por la quinta jornada de la fase de liga temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Arsenal vs. Bayern Múnich de la Champions League 2025-26

Los Gunners llegan al compromiso después de vencer por marcador de 3-0 a Slavia Praga en la fecha cuatro, con un doblete de Mikel Merino, junto a un gol de Bukayo Saka. El equipo dirigido por Mikel Arteta es segundo en la clasificación con 12 puntos.

Por su parte, los Bávaros derrotaron por 2-1 a PSG en su más reciente partido en el certamen continental, con un par de anotaciones de Luis Díaz, quien también recibió una tarjeta roja. El cuadro a cargo de Vincent Kompany es líder en la tabla con 12 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Arsenal vs Bayern Múnich, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ Liga de Campeones 4, M+ Liga de Campeones 3 Sudamérica ESPN (Colombia, Ecuador y Venezuela), ESPN 2 (resto de Sudamérica), Disney+ Premium México HBO MAX Estados Unidos Paramount+, DAZN

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4 y M+ Liga de Campeones 3, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN, ESPN 2 y Disney+ Premium, de acuerdo al país. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y DAZN.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual.

Hora de inicio de Arsenal vs Bayern Múnich

Liga de Campeones - Champions League Emirates Stadium

El partido se disputa este miércoles 26 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Emirates.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Arsenal

Los Gunners son los líderes absolutos de la Premier League con una ventaja de seis puntos, ahora con la oportunidad de tomar en solitario la cima de la Champions.

Noticias de la Bayern Múnich

Harry Kane ha sido vinculado a través de rumores con el Barcelona, pero el delantero inglés descartó cualquier movimiento fuera de Múnich, donde tiene contrato hasta 2027.

"No he tenido ningún contacto. Me siento muy bien en mi situación actual, aunque todavía no he hablado con el Bayer. No hay prisa, Soy realmente feliz en Múnich. Se ve en la manera como estoy jugando. Si llega haber algún contacto lo veremos. Pero de momento no pienso en la próxima temporada. Primero hay un Mundial en verano. Y es muy improbable que cambie algo después de esta temporada", expresó Kane en entrevista para Sport Bild.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

