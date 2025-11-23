Bayern Múnich prepara una apelación para Luis Díaz tras recibir una sanción de la Champions League "muy dura" por la tarjeta roja que lesionó a Achraf Hakimi del PSG
Díaz sancionado tras el desafío con Hakimi
Luis Díaz recibió una tarjeta roja en la victoria del Bayern por 2-1 ante el PSG en un enfrentamiento de la Champions League. El internacional colombiano anotó dos veces en la primera mitad, pero luego fue expulsado tras una mala entrada sobre el lateral derecho marroquí Achraf Hakimi en el momento exacto del descanso. El lateral salió con un esguince de tobillo y todavía está lesionado hasta hoy. El desafío fue descrito como "juego brusco grave" por la UEFA, que le impuso al delantero una suspensión de tres partidos.
El Bayern se mantuvo firme para asegurar una valiosa victoria y ahora está empatado en la cima de la clasificación de la Liga de Campeones.
Bayern apelará la suspensión de Díaz
El sábado, el CEO del Bayern Múnich, Jan-Christian Dreesen, le dijo a Sky Sports: "Hemos solicitado la justificación escrita del veredicto de la UEFA para presentar una apelación. Veremos si podemos lograr reducir la sanción. Asumimos que sería solo un partido después de una carta inicial de la UEFA. Así que la sanción de tres partidos nos sorprendió tanto como a todos los demás; no podríamos haberlo esperado en absoluto. Obviamente fue una falta grave, pero no fue un acto de violencia, ni estuvo dirigido al árbitro, ni hubo ninguna otra ofensa después de la falta. En el pasado, solo tales cosas han resultado en una sanción de tres partidos. Creemos que no debería haber una sanción de tres partidos, pero de manera realista, tenemos que decir que tal apelación solo tiene éxito en raras ocasiones."
El director deportivo Max Eberl luego agregó: "No soy tan ingenuo como para decir que será solo un partido. Si lo reducimos a dos partidos, sería fantástico. Tres partidos, en mi opinión, es muy severo."
Kroos criticó al árbitro por la tarjeta roja a Díaz.
Aunque la falta parecía peligrosa en ese momento, el excentrocampista del Bayern Múnich, Real Madrid y Alemania, Toni Kroos salió en defensa de Díaz, mientras criticaba al árbitro, ya que el legendario jugador consideraba que la decisión fue demasiado severa.
Hablando en su podcast Einfach mal Luppen, Kroos fue enfático en su creencia de que el árbitro tomó la decisión equivocada al decir: "Para mí, está claro: no fue tarjeta roja," afirmó Kroos, insistiendo en que el árbitro "dejó que la lesión de Hakimi influyera demasiado en su evaluación de la jugada."
El alemán argumentó que el desafío en sí, aunque contundente, no indicaba una intención maliciosa por parte de Díaz. Agregó: "Si Hakimi se hubiera levantado después del desafío, nadie habría revisado la jugada."
Kroos también dirigió su atención hacia el papel del equipo de VAR, sugiriendo que repetir ángulos en cámara lenta puede distorsionar la realidad. "En situaciones como estas, el árbitro debería juzgar la acción en sí, no las consecuencias," concluyó.
A continuación: Bayern se enfrenta a Arsenal en un duelo en la cima de la tabla
El equipo de Vincent Kompany volvió a la acción después del parón internacional el sábado al enfrentarse al Freiburg en un choque de la Bundesliga. Bayern Múnich aseguró una contundente victoria por 6-2 gracias a un doblete de Michael Olise, mientras que Kane y Nicolas Jackson también anotaron.
Ahora buscarán construir sobre esta actuación dominante antes de enfrentarse al líder de la Premier League, el Arsenal, en la Liga de Campeones en un enfrentamiento entre los mejores de la tabla. Ambos equipos llevan una racha de cuatro partidos ganados en Europa.