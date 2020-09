Ansu Fati 'on fire': Marca en 2 de cada 3 remates

El bissauguineano ha transformado ya 10 goles en el primer equipo del Barcelona; lo sorprendente es que lo ha logrado con sólo 16 remates.

Lo de Ansu Fati es algo sin precedentes en el , un club que había visto cómo delanteros de la talla de Romário De Souza o Ronaldo Nazário llegaron y no tardaron prácticamente nada en besar el santo. Sin embargo, lo del bissauguineano es otra cosa pues con su actuación del domingo frente al , en la que formó como titular en la puesta de largo del proyecto de Ronald Koeman, ya suma 10 goles en el primer equipo. Lo realmente sorprendente es que los ha logrado después de apenas 16 remates a puerta desde su debut.

El delantero está on fire, como se dice popularmente, desde que irrumpió de la mano de Ernesto Valverde hace exactamente trece meses y hoy "vive en una nube", alejado de todo el ruido que le rodea y concentrado en seguir creciendo. "Tiene que mejorar cosas" apuntó el domingo Koeman para señalar que debe consolidar "la regularidad en su juego y en su rendimiento" ya que "a veces le falta la concentración", algo que puede entenderse como un simple pecado de juventud porque no hay que olvidar que Ansu no será mayor de edad hasta dentro de un mes y tiene un margen de mejora gigantesco en busca de la madurez en su juego.

Ansu, registros a la altura de Messi y Luis Suárez

Ya la temporada pasada sus primeros goles advirtieron que llegaba a la élite para quedarse tras el estreno ante el . Vio puerta por primera vez ya en su segundo partido, cuando su tanto permitió salvar un empate en El Sadar, y en el tercero repitió y añadió una asistencia para golear al . Ya no regresó con el Juvenil A y hace pocos días pasó a ser jugador del primer equipo a todos los efectos sin haber disputado un solo partido con el filial, algo que no hizo ni siquiera el mismísimo Leo Messi.

Obviamente ello no significa que el bissauguineano mejorará al rosarino -eso es imposible- pero es evidente que sigue un camino propio al alcance de un puñado de elegidos y lo hace brillando con goles y asistencias, como ya hizo en la pasada campaña, cuando fue el único capaz de presentar registros goleadores cercanos a los de Messi y Luis Suárez. Desde su entorno aseguran que no piensa en nada más que no sea en mejorar y en seguir hasta más allá de 2024, cuando vence su actual contrato en azulgrana porque no escuchará cantos de sirena ni siquiera si aparece alguien dispuesto a pagar los 400 millones de euros de su nueva cláusula. El heredero quiere seguir.