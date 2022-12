Amistosos de Universidad Católica en la pretemporada 2023: fechas, rivales y sedes

Los Cruzados se medirán contra Oriente Petrolero, Talleres y Rosario Central en la antesala a su estreno oficial en el Campeonato Nacional.

Universidad Católica ya definió su pretemporada 2023 con la confirmación de una serie de amistosos previo a su estreno en el Campeonato Nacional y la Copa Sudamericana.

El equipo que conduce Ariel Holan, que cuenta hasta el momento con cinco nuevas incorporaciones, volverá a las canchas el próximo 5 de enero enfrentando en primera instancia a Oriente Petrolero en el Ester Roa Rebolledo.

Luego jugarán contra Talleres de Córdoba y Rosario Central en el marco de los Amistosos de Verano Santiago 2023. El duelo contra el Matador está pactado para el lunes 9 en el Estadio Santa Laura, mismo reducto que acogerá cinco días más tarde el choque contra el Canalla que estará cerrando un triangular ante Coquimbo Unido y Universidad de Chile por la Copa Verano Coquimbo 2023.

Cabe recodar que los Cruzados harán su debut oficial en el certamen local el fin de semana del 22 de enero enfrentando a Everton en condición de visita, mientras que su rival en la primera fase del torneo continental será Audax Italiano con el elenco de colonia como anfitrión. La serie se resolverá a partido único, una de las nuevas modalidades de esta edición. En caso de igualdad en los 90 minutos, el clasificado se definirá en penales. Será el 7 de marzo.

Consignar que en esta nueva campaña Matías Dituro será el capitán de los franjeados y, en la previa de los compromisos de verano, realizó un balance de los primeros días tras el regreso de las vacaciones. "Estamos entrenando en diferentes días en dobles jornadas, manejando las intensidades, subiendo poco a poco y preparándonos para los amistosos que tenemos desde la próxima semana en adelante. Hemos trabajado variado todos los aspectos del sistema de juego y el análisis es que estamos yendo de menos a más, trabajando en todos los aspectos, intentando conseguir un equipo fuerte, confiable y protagonista", dijo el ex Celta en conferencia de prensa.

Los amistosos de la UC en pretemporada:

FECHA PARTIDOS SEDES 5/1 - 20:00 Universidad Católica - Oriente Petrolero Ester Roa Rebolledo 9/1 - 20:00 Universidad Católica - Talleres Santa Laura 14/1 - 18:00 Universidad Católica - Rosario Central Santa Laura

¿Cómo ver por TV y online?

El cruce frente al Albiverde se podrá seguir a través de DirecTV y por la plataforma online de DirecTV GO. Los otros dos cotejos serán transmitidos por televisión en TNT Sports 2 y TNT HD en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DirecTV: 631 (SD)

Entel: 242 (SD)

Claro: 190 (SD)

GTD/Telsur: 71 (SD)

Movistar: 486 (SD)

Tu Ves: 504 (SD)

Zapping: 104 (HD)

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DirecTV: 1631 (HD)

Entel: 243 (HD)

Claro: 490 (HD)

GTD/Telsur: 845 (HD)

Movistar: 896 (HD)

Zapping: 99 (HD)

*Vía streaming irán por Estadio TNT Sports y en teléfonos también por TNT GO. Para los clientes de TNTHD o TNT2, estarán disponibles ambas señales en Movistar Play, Entel TV, DirecTV GO, Claro Video, VTR Play y Zapping. Las entradas ya están disponibles por el sistema Ticket Plus.