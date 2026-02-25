América vs Tigres, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

América recibe a Tigres este sábado 28 de febrero a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Ciudad de los Deportes, como parte de la jornada 8 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido América vs Tigres del torneo Clausura 2026

Las Águilas tomaron un importante respiro en la fecha pasada al golear a domicilio al Puebla en la cancha del Cuauhtémoc y ahora, tendrán una prueba más complicada contra el conjunto Felino en un choque que promete ser de muchas emociones.

Los de la UANL vienen de caer en su visita a Pachuca y no han tenido el rendimiento esperado en lo que va del certamen, por lo que tratarán de imponer condiciones contra los Azulcremas y así iniciar su resurgir,

Aquí en GOAL, te decimos cómo ver la transmisión de este partido del torneo Clausura 2026:

Cómo ver América vs Tigres, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Canal 5, TUDN, Vix Premium, Layv Time Estados Unidos TUDN, Univisión Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México a través de Canal 5, TUDN, Vix Premium y el canal de YouTube Layv Time, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN y Univisión. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Hora de inicio de América vs Tigres

Liga MX - Clausura Estadio Banorte

El partido se disputa este sábado 28 de febrero a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Ciudad de los Deportes.

México: 21:10 horas

Estados Unidos:22:10 horas (tiempo del este)

Argentina: 00:10 horas

00:10 horas España:04:10 horas (Domingo 1 de marzo)

Noticias del equipo y escuadras

CF America contra Tigres alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager A. Jardine Alineación probable Suplentes Manager G. Pizarro

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de América

Aunque han dejado dudas en el arranque del torneo, el América de momento se encuentra en zona de Liguilla al estar en la séptima posición; sin embargo, esperan poder sacar los tres puntos para aspirar a escalar peldaños en la tabla general y comenzar a pelear por la parte alta en la segunda mitad de la fase regular.

La fecha pasada, el brasileño Raphael Veiga logró estrenarse como goleador en el futbol mexicano con la camiseta de las Águilas y buscará nuevamente hacerse presente en el marcador y así, ayudar a su nuevo club a sumar nuevamente tres unidades vitales.

Tras dos juegos sin poder jugar, finalmente Alejandro Zendejas volverá a estar disponible para André Jardine y el estratega será quien decida para cuántos minutos está para tener participación el mediocampista mexicoestadounidense que ha sido una pieza clave de los últimos años con el equipo de Coapa.

Noticias de Tigres

La presión poco a poco comienza a sentirse al interior de Tigres, quienes son octavos de la tabla general; sin embargo, una derrota en esta oportunidad contra el América en el Ciudad de los Deportes combinado con otros resultados, podría sacarlos de zona de Liguilla al finalizar la actividad de la jornada 8.

El conjunto Felino además, quiere acabar con una mala inercia ante las Águilas, pues no han podido vencer como visitantes a los Azulcremas desde el 2019 y buscarán poner fin a esa racha negativa y de paso, volver a la senda de la victoria en el presente torneo Clausura 2026.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

