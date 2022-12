América, un club sin ídolos

Repasamos las dificultades que pasan los jugadores de América para ser considerados ídolos.

Tras la salida de Guillermo Ochoa del Nido, los aficionados se volcaron con críticas hacia el guardameta, y es que todos los americanistas esperaban su renovación. La cual ya se había pactado con el cancerbero de 37 años, desde antes de su participación en el Mundial Qatar 2022.

Sin duda, una de las polémicas más importantes en el americanismo de los últimos tiempos. Donde difícilmente tendrás un puesto de ídolo si las actitudes no son las correctas hacía el público Azulcrema.

El ya fallecido, Christian Benítez, tampoco es considerado ídolo dentro del seno americanista, aún y cuando dejó un título en las arcas del club y consiguiera un tricampeonato de goleo. Sus declaracioes y la salida al futbol de Qatar fueron algunos de los motivos por los cuales no es tan querido por un sector de aficionados.

Rubens Sambueza se suma a la lista, con 4 títulos conquistados como americanista. La afición no le perdona sus expulsiones en momentos clave, como en la final del Centenario ante Tigres, donde minutos después vendría el empate Felino y la tanda de penales donde se perdería el ansiado treceavo título de Liga.

El Divo de Tepito, Cuauhtémoc Blanco, tuvo cuatro etapas en América y, no fue hasta 2016 que tuvo su despedida con los colores azulcremas. El '10' pasó por diversas polémicas con la directiva que le hicieron alejarse por un largo tiempo del club de sus amores. Situación que no gustó entre algunos aficionados que le recriminan no haber pasado más tiempo con la camiseta americanista.

El americanismo es raro y recalcitrante. Mientras algunos idolatran a jugadores como Salvador Cabañas, que no conquistó ningún título como americanista. Otros desprecian y niegan a jugadores como Rubens Sambueza, con 4 títulos en sus espaldas.

Getty

El hecho de arrastrar un ADN ganador y egocéntrico, muchas veces influye en la forma de pensar y tratar a sus jugadores. Los cuales sienten y viven esa presión día con día. Pues es bien sabido que hay futbolistas que en otros equipos la rompen y cuando se enfundan en la camiseta amarilla, pasan sin pena ni gloria.

El famoso debate de si un jugador es ídolo o no, es un cuento de nunca acabar. Mientras tanto, ¿Quién será el último ídolo americanista?