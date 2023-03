Carlo Ancelotti recupera a Karim Benzema y Ferland Mendy para recibir a los 'reds'

El Real Madrid busca este miércoles cerrar su pase a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Lo hace ante el Liverpool de Jürgen Klopp, su rival de octavos y al que goleó por 2-5 en la ida en Anfield. Ahora, en el Santiago Bernabéu (donde el 'Pool' solo ha ganado una vez en toda su historia), los blancos no quieren sorpresas, y saldrán con todo para intentar granjearse la clasificación para la siguiente ronda.

Benzema y Mendy, de vuelta en el Madrid

Los merengues, además, llegan al choque con dos grandes noticias. Por un lado, la vuelta de Karim Benzema, que ha superado sus molestias en el tobillo y estará ante los 'reds'. Además, se le espera de inicio en punta de lanza, en el once de Carlo Ancelotti. Asimismo, también regresa Ferland Mendy tras varias semanas lesionado. Aunque, en su caso, todo hace indicar que empezará en el banquillo. La única baja, por tanto, es la de David Alaba, que está en la recta final de su recuperación.

De cara al once, 'Carletto' no improvisará. Thibaut Courtois saldrá en portería, con Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rudiger y el incombustible Nacho Fernández en defensa. En el mediocentro, Ancelotti se debate entre alinear como pivote a Aurélien Tchouaméni o a Eduardo Camavinga, mientras que Luka Modric y Toni Kroos son fijos. Arriba, Fede Valverde y Vinicius Junior acompañarán a Benzema.

El Liverpool, con varias bajas

Por su lado, el Liverpool de Klopp afronta el choque con ausencias sensibles. Thiago Alcántara, Luis Díaz y Calvin Ramsay siguen lesionados y no serán de la partida. También son baja de última hora Bajcetic y Henderson, dos ausencias clave, mientras que Naby Keita, Joe Gómez, Arthur Melo y el capitán arrastran molestias que podrían hacer que no llegasen al duelo. Por lo demás, se espera a los titulares de Klopp, que podría alinear un once muy similar al que cayó hace tres días en Dean Court y frente al Bournemouth en Premier. En la Champions, eso sí, el técnico alemán confía en que sus chicos muestren otra imagen. Sobre todo, porque necesitan remontar tres goles de desventaja si quieren soñar con los cuartos.

ALINEACIONES DEL REAL MADRID VS. LIVERPOOL Real Madrid (1-4-3-3): Coutois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Modric, Tchouaméni/Camavinga, Kroos; Fede Valverde, Benzema y Vinicius Liverpool (1-4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Keïta/Arthur, Elliott; Salah, Darwin Núñez, Gakpo

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL REAL MADRID VS. LIVERPOOL

PARTIDO Real Madrid vs. Liverpool FECHA Miércoles, 15 de marzo de 2023 ESTADIO Estadio Santiago Bernabéu, Madrid (España) HORA 21:00

