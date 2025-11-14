Alemania vs. Eslovaquia, Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Alemania recibe a Eslovaquia este lunes 17 de noviembre a las 20:45 horas (España) en el estadio Red Bull Arena, por la sexta jornada del Grupo A de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el Alemania vs. Eslovaquia de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026

La Mannschaft llega al compromiso después de vencer por marcador de 2-0 a Luxemburgo en la fecha cinco, con un doblete de Nick Woltemade. El equipo dirigido por Julian Nagelsmann es líder en el Grupo A con 12 puntos, de manera que le basta un empate para asegurar su lugar en el Mundial, con el repechaje ya asegurado en el peor de los casos.

Por su parte, los Halcones derrotaron por 1-0 a Irlanda del Norte en su más reciente partido de la eliminatoria, con anotación de Tomás Bobcek. El cuadro a cargo de Francesco Calzona es segundo en la tabla con 12 unidades, obligados a ganar para obtener el boleto directo a la Copa del Mundo.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Alemania vs Eslovaquia, Eliminatorias UEFA al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España UEFA TV Sudamérica ESPN, Disney+ Premium México Sky Sports Estados Unidos ViX, FOX Sports 2, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de UEFA TV, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ViX, FOX Sports 2 y Fubo Sports.

Hora de inicio de Alemania vs Eslovaquia

Copa del Mundo - Clasificación UEFA - Grupo A Red Bull Arena Leipzig

El partido se disputa este lunes 17 de noviembre a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Red Bull Arena.

México: 13:45 horas

13:45 horas Argentina: 16:45 horas

16:45 horas Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de la Selección de Alemania

La Mannschaft no ha faltado a una Copa del Mundo desde 1950 y el repechaje podría ser un camino peligroso para una potencia que busca redención en el escenario más importante del planeta.

Noticias de la Selección de Eslovaquia

Los Halcones sueñan con disputar su segundo Mundial (2010), después de alcanzar los octavos de final en la más reciente Eurocopa.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

