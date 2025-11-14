Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
team-logoGermany
Red Bull Arena Leipzig
team-logoSlovakia
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Alemania vs. Eslovaquia, Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de las Eliminatorias de la UEFA al Mundial 2026 entre Alemania y Eslovaquia, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Alemania recibe a Eslovaquia este lunes 17 de noviembre a las 20:45 horas (España) en el estadio Red Bull Arena, por la sexta jornada del Grupo A de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el Alemania vs. Eslovaquia de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026

La Mannschaft llega al compromiso después de vencer por marcador de 2-0 a Luxemburgo en la fecha cinco, con un doblete de Nick Woltemade. El equipo dirigido por Julian Nagelsmann es líder en el Grupo A con 12 puntos, de manera que le basta un empate para asegurar su lugar en el Mundial, con el repechaje ya asegurado en el peor de los casos.

Por su parte, los Halcones derrotaron por 1-0 a Irlanda del Norte en su más reciente partido de la eliminatoria, con anotación de Tomás Bobcek. El cuadro a cargo de Francesco Calzona es segundo en la tabla con 12 unidades, obligados a ganar para obtener el boleto directo a la Copa del Mundo.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Alemania vs Eslovaquia, Eliminatorias UEFA al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaUEFA TV
SudaméricaESPN, Disney+ Premium
MéxicoSky Sports
Estados UnidosViX, FOX Sports 2, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de UEFA TV, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ViX, FOX Sports 2 y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Alemania vs Eslovaquia

crest
Copa del Mundo - Clasificación UEFA - Grupo A
Red Bull Arena Leipzig

El partido se disputa este lunes 17 de noviembre a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Red Bull Arena.

  • México:13:45 horas
  • Argentina:16:45 horas
  • Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Germany contra Slovakia alineaciones

GermanyHome team crest

4-2-3-1

Formación

4-3-3

Home team crestSVK
1
O. Baumann
4
J. Tah
15
N. Schlotterbeck
6
C
J. Kimmich
22
D. Raum
5
A. Pavlovic
20
S. Gnabry
8
L. Goretzka
19
L. Sane
17
F. Wirtz
11
N. Woltemade
1
M. Dubravka
4
A. Obert
14
C
M. Skriniar
16
D. Hancko
6
Norbert Gyömber
8
O. Duda
21
M. Bero
22
S. Lobotka
7
L. Sauer
20
D. Duris
15
D. Strelec

4-3-3

SVKAway team crest

GER
-Alineación

Suplentes

Manager

  • J. Nagelsmann

SVK
-Alineación

Suplentes

Manager

  • F. Calzona

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias de la Selección de Alemania

La Mannschaft no ha faltado a una Copa del Mundo desde 1950 y el repechaje podría ser un camino peligroso para una potencia que busca redención en el escenario más importante del planeta.

Noticias de la Selección de Eslovaquia

Los Halcones sueñan con disputar su segundo Mundial (2010), después de alcanzar los octavos de final en la más reciente Eurocopa.

Cómo llegan al partido

GER
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/3
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

SVK
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/2
Partidos de más de 2.5 goles
0/5
Ambos equipos anotaron
0/5

Historial de Enfrentamientos Directos

GER

Últimos partidos

SVK

3

Victorias

0

Empates

2

Victorias

10

Goles marcados

7
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

