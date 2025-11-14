+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Mark Doyle y Nicolás De Marco

Said El Mala: Por qué el seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, ha convocado a la sensación adolescente del Koln que desean tanto el Bayern Munich como el Borussia Dortmund

El traslado de Florian Wirtz por £100 millones ($130 millones) de Bayer Leverkusen a Liverpool no solo molestó al Bayern Munich. También afectó gravemente al Colonia. Después de todo, Wirtz había pasado por su academia solo para irse a Leverkusen en el verano de 2020, y por una mísera suma de €300,000 (£265,000/$350,000). El Colonia estaba furioso. Sentían que el Leverkusen había roto un 'acuerdo de caballeros' al fichar a uno de los jugadores jóvenes más emocionantes que jamás habían producido, pero no había nada que pudieran hacer al respecto. El contrato de Wirtz estaba por expirar y él quería irse.

Sin embargo, aunque el Koln puede haber perdido una enorme tarifa de transferencia con Wirtz, parece que van a obtener un beneficio colosal de los €350,000 (310,000 libras/$405,000) que invirtieron en otro potencial superestrella. De hecho, Said El Mala acaba de recibir su primera convocatoria con Alemania después de causar sensación en la Bundesliga esta temporada, y ya ha atraído la atención tanto del Bayern como del Borussia Dortmund, así como de una serie de clubes importantes en todo el continente.

Entonces, ¿quién es la nueva sensación adolescente del Koln? ¿Y cuánto tiempo pasará antes de que una de las élites de Europa pague una gran cantidad de dinero para ficharlo? GOAL lo desglosa a continuación...

    Donde todo comenzó

    El Mala nació y creció en Krefeld, en el oeste de Alemania. Tanto él como su hermano Malek, que es un año mayor que Said y también está en las filas del Koln, heredaron su amor por el juego de su padre libanés Mohammed, quien jugaba como defensa central para el equipo local Linner SV. El Mala siguió brevemente los pasos de su padre antes de unirse a Malek en el Borussia Monchengladbach en 2017. Sin embargo, fue liberado tres años después.

    "Said era muy pequeño en ese entonces, lo que lo hacía extremadamente inferior atléticamente frente a sus oponentes y no competitivo a ese nivel," dijo el exentrenador de El Mala en los Sub-15 del Gladbach, Sven Schuchardt, a Bild. "Algunos chicos simplemente necesitan un poco más de tiempo para desarrollarse."

    A pesar de todo, El Mala quedó devastado por el rechazo. "No fue fácil de asimilar," admitió más tarde en una entrevista con Radio Koln. "Todo cambiando de repente, así nada más. Como un chico de 14 años, te preguntas: ¿Qué hice mal?"

    Incluso consideró dejar el juego y solo fue convencido de continuar por Malek. Los dos hermanos finalmente se reunirían en el TSV Meerbusch y luego nuevamente en Viktoria Koln, donde destacaron en el mismo equipo Sub-19. 

    El gran descanso

    Las impresionantes actuaciones de El Mala a nivel juvenil lo llevaron a hacer su debut senior en un enfrentamiento de tercera categoría contra el FC Saarbrucken el 21 de febrero de 2004, solo dos días después de firmar su primer contrato profesional con el Viktoria. Sin embargo, solo cuatro meses después, fue fichado por el Koln, rival de ciudad del Viktoria. Crucialmente, el Koln no podía registrar nuevos jugadores en ese momento, por lo que, para cerrar un acuerdo por el joven de gran demanda lo más rápido posible, acordaron ceder inmediatamente a El Mala de regreso al Viktoria para la campaña 2024-25.

    Fue un momento crucial en su desarrollo, ya que el extremo se benefició enormemente de un tiempo de juego regular en un nivel inferior. Marcó 13 veces en 32 apariciones en su primera temporada completa en las filas profesionales, lo que resultó en que le otorgaran el premio al Debutante de la Temporada de la 3. Liga, y luego brilló para la selección U19 de Alemania durante su carrera de verano hasta las semifinales del Campeonato Europeo, con cuatro goles y tres asistencias.

    Como consecuencia, El Mala llegó finalmente al Koln lleno de confianza. 

  • Cómo va eso

    A pesar de que El Mala se ha destacado como uno de los prospectos más prometedores de Alemania durante el año anterior, el entrenador del Koln, Lukas Kwasniok, fue reacio a poner demasiada presión sobre los hombros del adolescente y decidió manejar cuidadosamente su tiempo de juego. Como consecuencia, El Mala ha sido empleado principalmente como un suplente de impacto en 2025-26, pero con un efecto devastador. El atacante ya ha acumulado cuatro goles y dos asistencias en la Bundesliga de esta temporada, a pesar de que solo ha sido titular en tres ocasiones. 

    Julian Nagelsmann también consideró que había visto lo suficiente de El Mala como para justificar su inclusión en la convocatoria para los cruciales partidos de clasificación para el Mundial de esta semana contra Luxemburgo y Eslovaquia.

    "Said debería tener la oportunidad de mostrar su estilo de juego desenfadado y fácil", dijo el entrenador de Alemania a los reporteros. "Mantenemos un ojo en nuestros jugadores sub-21 y siempre queremos darles la oportunidad de participar en el equipo nacional senior."

    En cuanto a El Mala, se sorprendió por su rápida promoción al equipo senior de Alemania y reveló que inicialmente había ignorado la llamada de Nagelsmann.

    "Estaba en casa cuando llegó, pero no me gusta contestar a números desconocidos", reveló el adolescente a Sky Germany. "Luego, me envió un mensaje diciendo: 'Hola, soy Julian Nagelsmann, por favor llámame de vuelta'. Inmediatamente le mostré el mensaje a mi hermano y fue entonces cuando me di cuenta, '¡Supongo que estoy dentro!' Pero no puedes asimilar todo en una semana. Toma un poco más de tiempo. Pero estoy increíblemente emocionado por el partido [contra Luxemburgo el viernes], y puedo disfrutar de lo que venga después de eso."

  • Mayores fortalezas

    En Alemania, El Mala es considerado una especie de regreso al pasado, el tipo de futbolista callejero de la vieja escuela que rara vez se ve hoy en día.

    Es un regateador refrescantemente directo. Su primer pensamiento siempre parece ser enfrentar a su oponente, lo cual tiene sentido, ya que está dotado de un maravilloso control cercano y una increíble aceleración, lo que lo convierte en una pesadilla para los laterales en situaciones de uno contra uno.

    También tiene un disparo increíble. Una y otra vez esta temporada, lo hemos visto salir desde el flanco izquierdo y cortar hacia adentro con su pie derecho favorito antes de desatar tiros temibles a la portería.

    Espacio para mejora

    Afortunadamente para El Mala, el tamaño ya no es un problema. Durante su tiempo en Meerbusch, tuvo un gran estirón de crecimiento y ahora mide 6'2". Sin embargo, aunque ya no le falta fuerza física, El Mala todavía necesita trabajar en el lado defensivo de su juego. Kwasniok incluso lo sacó en el descanso en la derrota de Colonia por 3-1 ante Gladbach justo antes del parón internacional porque no estaba contento con su trabajo sin balón.

    "Simplemente no rindió tan bien en ciertos desafíos como nos hubiera gustado," explicó el polaco. "Evalúo su rendimiento como lo hago con todos los otros jugadores, y no estuvo a la altura en los primeros 45 minutos. Por eso lo sustituí."

    El director deportivo de Colonia, Thomas Kessler, fue rápido en señalar que tales contratiempos eran "perfectamente normales" para un jugador tan inexperto: "Es un chico joven. Enfatizamos eso semana tras semana, incluso si a la gente no le gusta escucharlo. Pero El Mala todavía está desarrollándose."

  • ¿El próximo... Lukas Podolski?

    Como extremo izquierdo con instinto para el gol que ha hecho su debut en el Koln, El Mala ha sido inevitablemente comparado con Lukas Podolski. 'Prince Poldi' ha admitido que El Mala le recuerda "un poco" a él mismo y dice que es un gran fan de 'El Maladona', quien rápidamente se ha convertido en un favorito de los fanáticos en Koln tanto por su "gran carácter" como por su habilidad con el balón.

    "Él simplemente lo da todo y consigue lo que se propone," entusiasma Podolski, quien anotó 49 veces para Alemania y representó a equipos como Bayern, Arsenal e Inter después de comenzar en Colonia. "Está en movimiento". Y eso podría ser así pronto.

  • ¿Qué viene después?

    No hay garantía de que El Mala haga su debut internacional en los próximos días, dado que la posibilidad de Alemania de calificar para la Copa del Mundo está por verse. Incluso si ganan en Luxemburgo el viernes, el primer lugar del Grupo A solo se decidirá después del encuentro del lunes con Eslovaquia, que está en segundo lugar, en el Red Bull Arena. Sin embargo, El Mala claramente tiene una oportunidad de formar parte del equipo para la Copa del Mundo del próximo verano, porque Nagelsmann está seguro de que la estrella de Koln está destinada a convertirse en un "jugador top".

    Es una opinión compartida por varios pretendientes. De hecho, Brighton intentó fichar a El Mala durante el verano, pero su oferta de €20 millones (£18 millones/$23 millones) fue rechazada por Koln, quienes estaban convencidos de que su valor solo aumentaría esta temporada y por ello extendieron su contrato - y el de su hermano Malek - en julio.

    Fue una brillante jugada por parte de Koln porque, según los últimos informes, Kessler & Co. ahora creen que El Mala vale al menos tres veces lo que ofreció Brighton tras desempeñar un papel tan emocionante en el sorprendentemente fuerte inicio de temporada del club recién ascendido (Koln está actualmente noveno en la Bundesliga).

    Incluso Kwasniok, quien intenta manejar las expectativas alrededor de El Mala, no tiene duda de que el nuevo héroe de Koln eventualmente se irá por "una tarifa increíblemente alta".

    "Estamos orgullosos de que el club lo haya fichado en el momento adecuado", dijo el entrenador. "Sabemos que probablemente no estará jugando aquí durante los próximos 15 años, y eso está bien. Pero tengo la sensación de que actualmente tiene muy en el corazón al FC Koln, está disfrutando de este tiempo aquí, y nosotros también lo estamos disfrutando." Y así debe ser.

    Kwasniok puede haber estado bromeando cuando dijo que El Mala está sumando €5 millones extra a su precio de venta con cada gol que pasa, pero está claro que cuando finalmente deje Koln, será por mucho más dinero del que obtuvieron por Wirtz.

    Reportaje adicional de Christian Guinin