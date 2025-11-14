Said El Mala: Por qué el seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, ha convocado a la sensación adolescente del Koln que desean tanto el Bayern Munich como el Borussia Dortmund

A pesar de que El Mala se ha destacado como uno de los prospectos más prometedores de Alemania durante el año anterior, el entrenador del Koln, Lukas Kwasniok, fue reacio a poner demasiada presión sobre los hombros del adolescente y decidió manejar cuidadosamente su tiempo de juego. Como consecuencia, El Mala ha sido empleado principalmente como un suplente de impacto en 2025-26, pero con un efecto devastador. El atacante ya ha acumulado cuatro goles y dos asistencias en la Bundesliga de esta temporada, a pesar de que solo ha sido titular en tres ocasiones.

Julian Nagelsmann también consideró que había visto lo suficiente de El Mala como para justificar su inclusión en la convocatoria para los cruciales partidos de clasificación para el Mundial de esta semana contra Luxemburgo y Eslovaquia.

"Said debería tener la oportunidad de mostrar su estilo de juego desenfadado y fácil", dijo el entrenador de Alemania a los reporteros. "Mantenemos un ojo en nuestros jugadores sub-21 y siempre queremos darles la oportunidad de participar en el equipo nacional senior."

En cuanto a El Mala, se sorprendió por su rápida promoción al equipo senior de Alemania y reveló que inicialmente había ignorado la llamada de Nagelsmann.

"Estaba en casa cuando llegó, pero no me gusta contestar a números desconocidos", reveló el adolescente a Sky Germany. "Luego, me envió un mensaje diciendo: 'Hola, soy Julian Nagelsmann, por favor llámame de vuelta'. Inmediatamente le mostré el mensaje a mi hermano y fue entonces cuando me di cuenta, '¡Supongo que estoy dentro!' Pero no puedes asimilar todo en una semana. Toma un poco más de tiempo. Pero estoy increíblemente emocionado por el partido [contra Luxemburgo el viernes], y puedo disfrutar de lo que venga después de eso."