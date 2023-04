Alejandro Garnacho renovó con el Manchester United para crear 'recuerdos más especiales': hasta cuándo dura su contrato y cuál es su cláusula

El extremo ha firmado un nuevo contrato a largo plazo en el Manchester United, con términos fijados para mantenerlo en Old Trafford hasta 2028.

El extremo de 18 años es otro producto del famoso sistema académico de los Red Devils y disfrutó de la gloria de la FA Youth Cup en 2022. Ha impresionado desde que llegó a la Primera, con cuatro goles registrados en 29 partidos en todas las competencias esta temporada. Garnacho es considerado el mejor de los prospectos, uno que ha comprometido su futuro internacional con Argentina, y está encantado de haber cerrado cualquier incertidumbre sobre sus planes a largo plazo.

Garnacho ha dicho al sitio web oficial del United: “Cuando me uní a este increíble club, soñaba con lograr mi debut, jugar en Old Trafford, marcar mi primer gol y ganar trofeos con esta insignia en mi pecho. Me siento muy orgulloso y emocionado de haber vivido estos momentos ya, junto con mi familia que me ha apoyado en cada paso del camino. Todos nos sentimos honrados de tener esta oportunidad de continuar nuestro viaje en el Manchester United y ya he comenzado a trabajar para lograr el próximo conjunto de objetivos y ambiciones. El entrenador y su cuerpo técnico me han acompañado para mejorar en todos los sentidos, y con su apoyo me estoy desarrollando cada día para ayudar al equipo a tener éxito. Estoy disfrutando el futuro y no puedo esperar para crear más recuerdos especiales con este grupo, frente a nuestros increíbles seguidores”.

El director de fútbol del United, John Murtough, agregó sobre la contratación de Garnacho en nuevos términos: “Alejandro realmente se ha dedicado a lograr los objetivos que el club se propuso para él desde que llegó a Manchester. Su talento, impulso y determinación para triunfar lo vieron progresar rápidamente de nuestra Academia al primer equipo, y este nuevo contrato a largo plazo refleja nuestra confianza en él para continuar su emocionante desarrollo bajo la guía de Erik y su personal. Alejandro tiene un enorme potencial y todos estamos deseando trabajar con él para asegurarnos de que pueda cumplir sus ambiciones aquí en el Manchester United en los próximos años”.

¿HASTA CUÁNDO TIENE CONTRATO Y DE CUÁNTO ES LA CLÁUSULA?

El nuevo acuerdo firmado por el delantero argentino es hasta 2028. Si bien no hay cifras oficiales, la prensa inglesa habla de unos 100 millones de dólares.

¿QUÉ SIGUE? Garnacho ha estado fuera de las canchas últimamente debido a una lesión, y su última aparición fue el 12 de marzo contra Southampton, pero está de regreso en el campo de entrenamiento y estará desesperado por figurar en los próximos partidos del United que busca terminar entre los cuatro primeros en la Premier League y alcanzar la gloria en la FA Cup.

No estará disponible para la Copa Mundial Sub-20 del próximo mes en Argentina, a pesar de expresar su interés en representar a su país en el torneo.