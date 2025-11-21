Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
1ª División
team-logoAl Nasr FC
team-logoAl Khaleej
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Al Nassr vs. Al Khaleej, Liga Profesional Saudí: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Liga Profesional Saudí entre Al Nassr y Al Khaleej, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Al Nassr recibe a Al Khaleej este domingo 23 de noviembre a las 18:30 horas (España) en el estadio Al Awwal Park, por la novena jornada de la temporada 2025-2026 de la Liga Profesional Saudí.

Sigue aquí en directo el Al Nassr vs. Al Khaleej de la Liga Profesional Saudí 2025-26

Los Caballeros de Najd llegan al compromiso después de vencer por marcador de 3-1 a Neom en la fecha ocho, con goles de Angelo Gabriel, Cristiano Ronaldo y Joao Félix. El equipo dirigido por Jorge Jesus es líder en la clasificación con 24 puntos.

Por su parte, el Al-Danah derrotó por 4-1 a Al Hazm en su más reciente partido de liga, con un doblete de Giorgos Masouras, junto a las anotaciones de Kostas Fortounis y Paolo Fernandes, este último también expulsado. El cuadro a cargo de Georgios Donis es sexto en la tabla con 14 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Al Nassr vs Al Khaleej, Liga Profesional Saudí 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaM+ Liga de Campeones 2, OneFootball
SudaméricaOneFootball
MéxicoFOX One, Caliente TV
Estados UnidosFOX Soccer Plus, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 2 y OneFootball, mientras que en México se podrá seguir por FOX One y Caliente TV.

En Sudamérica el duelo se encuentra la opción de OneFootball. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Soccer Plus y Fubo Sports.

Hora de inicio de Al Nassr vs Al Khaleej

crest
1ª División - 1ª División

El partido se disputa este domingo 23 de noviembre a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Al-Awwal.

  • México:11:30 horas
  • Argentina:14:30 horas
  • Estados Unidos:12:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Al Nasr FC contra Al Khaleej alineaciones

Al Nasr FCHome team crest

4-4-2

Formación

4-4-2

Home team crestALK
1
N. Alaqidi
3
M. Simakan
23
A. Ahmed
26
Iñigo Martínez
2
S. Al Ghanam
20
A. Gabriel
11
M. Brozovic
80
Wesley
10
S. Mane
79
J. Felix
7
C. Ronaldo
49
A. Moris
39
S. Al Hamsal
5
P. Rebocho
4
B. Schenkeveld
3
M. Al-Khabrani
18
M. Al-Hawsawi
93
S. Al-Amri
15
M. Hamzi
21
D. Kourbelis
9
G. Masouras
10
Kostas Fortounis

4-4-2

ALKAway team crest

ALN
-Alineación

Suplentes

Manager

  • J. Jesus

ALK
-Alineación

Suplentes

Manager

  • G. Donis

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias del Al Nassr

Cristiano Ronaldo fue invitado de honor en una cena entre Donald Trump y Mohamed bin Salmán, príncipe saudí.

Noticias del Al Khaleej

El Al-Danah suma dos triunfos y dos empates en sus últimos dos juegos, lo que lo coloca a solo dos puntos de saltar a la quinta posición de la clasificación.

Cómo llegan al partido

ALN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

ALK
-Formulario

Gol marcado (encajado)
14/8
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
5/5

Historial de Enfrentamientos Directos

ALN

Últimos partidos

ALK

5

Victorias

0

Empates

0

Victorias

11

Goles marcados

2
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Clasificación

Enlaces útiles

