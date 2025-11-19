Getty Images
'Listo para hacer mi parte' - Cristiano Ronaldo envía un mensaje tras asistir a la cena en la Casa Blanca con Donald Trump
Trump abre la noche con un pase de lista repleto de estrellas
Trump abrió la noche reconociendo a la variedad de asistentes de alto perfil, entre ellos destacados CEOs y algunas de las figuras más influyentes del fútbol mundial, incluido el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. También estuvieron presentes gigantes de la tecnología como Elon Musk, reforzando la sensación de que se trataba de una reunión con peso global. Aunque Ronaldo no participó en el último partido de clasificación de Portugal —estaba suspendido tras recibir la primera tarjeta roja de su carrera internacional ante Irlanda—, Trump lo destacó con un homenaje personal.
El presidente comentó: “Mi hijo es un gran admirador de Ronaldo, donde sea que esté Ronaldo aquí. Y Barron pudo conocerlo, y creo que ahora me respeta un poco más, solo porque pude presentarle a su ídolo. Así que quiero agradecerles a ambos por estar aquí. Realmente es un honor”.
Cristiano Ronaldo responde con un emotivo mensaje en línea
Poco después del evento, Ronaldo compartió sus impresiones en Instagram, publicando un mensaje notablemente cálido de agradecimiento dirigido a Trump y a la Primera Dama.
“Gracias, señor presidente, por la invitación y por la cálida bienvenida que usted y la Primera Dama nos dieron a mí y a mi futura esposa, @georginagio”, escribió. “Todos tenemos algo valioso que aportar, y estoy listo para hacer mi parte mientras inspiramos a nuevas generaciones a construir un futuro basado en el coraje, la responsabilidad y una paz duradera.”
Portugal asegura su lugar en la Copa del Mundo sin su superestrella
La ausencia de Ronaldo en el campo no frenó la campaña de clasificación de Portugal rumbo a la Copa del Mundo. Sus compañeros consiguieron una victoria aplastante por nueve goles ante Armenia, resultado que aseguró su boleto al torneo del próximo año, y que el propio Ronaldo celebró desde la distancia. Sin embargo, su situación disciplinaria sigue pendiente: aún debe cumplir dos partidos de suspensión, lo que abre la posibilidad de que se pierda el debut de Portugal cuando el Mundial arranque en junio de 2026. Se espera que la federación portuguesa presente una apelación con la intención de reducir el castigo.
El seleccionador nacional, Roberto Martínez, expresó su molestia por la expulsión, insistiendo en que la sanción fue exagerada para lo que describió como una reacción ante un hostigamiento constante.
Martínez explicó: “Después del partido, es difícil porque las emociones pueden nublarlo todo. Vi su reacción a una provocación. Comenzó desde el inicio del encuentro, en cada jugada dentro del área. Incluso empezó el día anterior en la conferencia de prensa. Fue una reacción para intentar seguir jugando. Otros habrían caído buscando un penal. No es una acción violenta ni una roja por agresión; es una reacción a la provocación. Debemos presentar el caso y prepararnos bien. Diría que sería muy injusto imponer una suspensión prolongada”.
La influencia financiera de Ronaldo sigue siendo inigualable en el deporte. Su contrato inicial con Al-Nassr tenía un valor estimado de 200 millones de dólares (£153 millones) por año. En junio firmó una extensión de dos años por alrededor de 400 millones de dólares (£306 millones), consolidando su estatus como el primer futbolista multimillonario. Bloomberg calcula su fortuna actual en aproximadamente 1.4 mil millones de dólares.
Un último Mundial por delante
Cristiano Ronaldo ha sostenido desde hace tiempo que el Mundial de 2026 —cuando tendrá 41 años— será el capítulo final de su histórica carrera internacional. Con Portugal ya clasificado, la cuenta regresiva para lo que promete ser su última aparición en el mayor escenario del fútbol ha comenzado. Si inicia el torneo en el campo o desde la tribuna dependerá del resultado de la apelación de Portugal, pero su determinación por disputar un Mundial más sigue siendo inquebrantable.
