Aitana Bonmatí, en GOAL: "No dependemos de una sola jugadora, nuestro éxito se debe al conjunto del equipo"

La jugadora del Barça atiende a GOAL en la previa de la ida de semifinales de la Champions League femenina

Me gustaría saber cómo valoras tu temporada, pero también la temporada del Barcelona como equipo?

Creo que estamos haciendo una gran temporada. Solo hemos perdido un partido, contra el Bayern en la Liga de Campeones. Creo que somos un equipo muy ambicioso que quiere mejorar cada año y ser mejor que el año anterior. También, personalmente, soy muy ambiciosa. Quiero ser la mejor versión de mí misma cada año y mejorar cada año.

Dices que el Barça siempre busca mejorar. ¿Cómo crees que el equipo ha mejorado este año?

Tenemos una plantilla muy amplia y buena. Tenemos muchas jugadoras buenas y muchas opciones distintas. Podemos tener diferentes alineaciones y cuando las cosas se ponen difíciles, tenemos suplentes que pueden cambiar el partido. Tenemos diferentes roles en diferentes posiciones. Creo que este año tenemos un equipo muy completo, más completo que el año pasado.

Sí, tenéis jugadoras como Salma que están teniendo un gran impacto...

Sí. Salma, Geyse, nos dan cosas diferentes. También Lucy, y Keira. Creo que este año tenemos un equipo muy nuevo por la gran cantidad de fichajes que hicimos. Al principio, quizá fue un poco difícil para ellas. Es normal porque aquí en el Barça entrenamos y jugamos de manera muy diferente y se tienen que aprender muchas cosas que si nunca has entrenado aquí son complicadas. Pero ahora llevamos jugando juntas nueve meses, así que los nuevas se han adaptado y somos un equipo muy bueno.

¿Intentas ayudar a las nuevas jugadoras? Porque tú sabes muy bien lo que es el Barça.

[Risas] Sí, me gusta ayudarlas. También hablo mucho con Keira porque no entiende el español. Lucy entiende más porque su padre es portugués, así que ella entiende más que Keira. Al principio, traté de ayudar mucho a Keira. Ahora, solo a veces cuando no entiende algo. Por ejemplo, con Geyse, estoy aquí para ayudarla porque he estado jugando en el Barça desde que tenía 13 años. Llevo aquí 11 años, conozco muy bien el club y también el estilo de juego.

Quiero preguntarte sobre la derrota contra el Bayern de Múnich, ya que el Barcelona no suele perder muchos partidos. ¿Qué aprendiste de esa derrota?

Fue extraño para nosotras porque no estamos acostumbradas a perder partidos, pero esto sucede en el fútbol. El año pasado, también perdimos contra el Wolfsburgo en su estadio. Además, perdimos contra el Lyon en la final de Turín. Esto es fútbol, creo que las derrotas son necesarias para seguir mejorando. Intento ver las derrotas como una oportunidad para seguir mejorando y ver qué podemos mejorar. Para nosotras, ese partido fue para eso, para decirnos: ‘Vale, no todo está tan bien. Vamos a ver en qué fallamos y vamos a mejorarlo'. Desde ese partido no hemos vuelto a perder y espero que podamos seguir así. Pero el Bayern también es un equipo muy bueno y creo que en ese partido no estuvimos bien en la transición defensiva. Cuando perdíamos el balón no estábamos atentas para presionar rápidamente y ellas jugaron muchos balones largos... Ese no fue nuestro mejor partido. El Bayern es un buen equipo con buenas jugadoras.

Mencionaste Turín, la final de la Liga de Campeones. ¿piensas mucho en ello y en cuánto te dolió? ¿Eso te motiva más para ganar la Champions este año?

Cada año es diferente al anterior. Cuando comenzamos la temporada tenemos metas y objetivos como equipo, como ganar la liga, la copa, la Liga de Campeones. Ahora lo podemos hacer realidad. El año pasado no lo logramos porque el rival jugó muy bien y el Lyon... ¡es el Lyon! El camino del año pasado en la Liga de Campeones fue muy bueno. Creo que jugamos muy buenos partidos, pero en la final no jugamos nuestro mejor fútbol y ellas estuvieron muy acertadas, así que se merecían el trofeo. Este año, es una nueva oportunidad. Nuestro objetivo es ganar la Liga de Campeones y ya estamos en las semifinales contra el Chelsea. Es una nueva oportunidad y queremos ganar. Es la quinta semifinal consecutiva para nosotras, así que estamos haciendo las cosas muy bien y vamos a Stamford Bridge a conseguir un buen resultado y veremos lo que pasa en el Camp Nou.

Obviamente ha faltado una jugadora realmente importante esta temporada, Alexia. ¿Te ha resultado extraño no tenerla a tu lado en el centro del campo? Ya que habéis jugado juntas durante mucho tiempo.

Sí, Alexia, Patri y yo hemos estado jugando juntas durante mucho tiempo. Nos conocemos mucho. Alexia es una gran futbolista y se nota mucho en el equipo. Al principio fue complicado porque nos conocemos mucho Patri, Alexia y yo, pero luego tuvimos que seguir adelante. Llegó Keira Walsh y también tenemos diferentes jugadoras que pueden jugar por dentro, como [Claudia] Pina y Mariona [Caldentey]. Tenemos diferentes opciones. Esto es lo que hace que nuestro equipo sea mejor, no dependemos solo de una jugadora. Creo que somos un buen equipo porque tenemos muchas piezas buenas, no solo una. Nuestro éxito se debe al conjunto del equipo.

Has mencionado que tienes un equipo realmente bueno. Muchos equipos, si perdieran a la ganadora del Balón de Oro, no serían tan buenos. Pero esto demuestra lo bueno que es el Barça en su conjunto.

Estoy de acuerdo. No dependemos de solo una jugadora. Somos un buen equipo y tenemos una buena plantilla. Tenemos muchas opciones que nos hacen mejor equipo.

Hablé con Caroline Graham Hansen después de la Champions que ganasteis. Ella dijo que las jugadoras españolas o las jugadoras de la liga española no reciben suficiente reconocimiento como premios y cosas así. ¿Crees que jugadores como Caro, como Mapi, como Patri, como tú, merecen ser más reconocidas? Porque en el Barcelona hay grandes jugadoras.

No me gusta hablar de estas cosas porque no depende de las jugadoras, ¿sabes? Lo que puedo decir es que nuestra meta, nuestro trabajo, es hacerlo mejor cada día, ser el mejor equipo. Cuando eres el mejor equipo y juegas bien y lo ganas todo, quizá tengas más opciones de conseguirlo. No nos tenemos que centrar en esto porque depende de muchas cosas. Si algo tiene que llegar, llegará, pero prefiero centrarme en ganar como equipo y ganar la Champions, ganar la liga, ganar. [Risas] Y luego veremos.

Antes has mencionado tu ambición y tu deseo de mejorar. Parece que has cambiado cosas esta temporada. ¿En qué has trabajado? ¿Crees que has mejorado en algo este año?

Creo que este año tengo un rol diferente en el equipo, porque el año pasado el entrenador me dijo que tenia que estar en la construcción cerca de las centrales para ayudar a sacar la pelota. Ahora, este año, ese rol lo tienen Keira y Patri y yo estoy en una posición más ofensiva. No soy ese jugadora box to box, aunque me considero una jugadora que siempre defiende. Si tengo que ir a mi área para defender, voy. Pero tal vez en la construcción del juego tengo una posición más ofensiva en este momento. Estoy más cerca del área, así que tengo más oportunidades, marco más goles y doy más asistencias. Mi papel ha cambiado este año.

¿Has mejorado cosas por tu nuevo rol?

Sí, aprendo cosas cuando estoy más cerca del área que no estaba acostumbrada a hacer el año pasado. He marcado muchos goles con el pie izquierdo, cosa que el año pasado no hacía. Intentaré mejorar en ese aspecto porque si puedes disparar con ambos pies, eres mejor. Además, soy pequeña [risas], pero trato de ayudar al equipo también en tareas defensivas en todas las partes del campo. Hace tres o cuatro años decidí que si quería ser una jugadora completa también tenía que hacer estas cosas. No solo marcar y hacer asistencias, sino también implicarme tareas defensivas para ayudar al equipo.

Jugaste contra el Chelsea en la final de la Champions de hace dos años e hiciste un muy buen partido. ¿Cuáles son tus mejores recuerdos de ese triunfo?

Ganar el trofeo fue increíble porque fue la primera vez en la historia que lo logramos. Fue un muy buen partido. Además, creo que fuimos muy efectivas porque tuvimos cuatro oportunidades y marcamos cuatro goles. También marqué en un gol en la final, un buen gol de equipo, porque fue después de muchos pases. Este partido fue increíble, estuvimos muy bien. Fuimos muy efectivos, eso fue muy importante. Recuerdo que el Chelsea también tuvo también oportunidades al principio, pero no acertaron y el partido fue para nosotras.

¿Es ese el momento favorito de tu carrera?

Sí, fue un sueño hecho realidad. Es muy difícil ganar una Liga de Campeones.

¿Esperas que el Chelsea sea un equipo diferente este año?

Sí, siempre digo que cada partido es diferente. Además, los equipos van mejorando y tienen diferentes jugadoras. Creo que Chelsea es un buen equipo y van a hacer cosas diferentes. Tienen nuevas jugadoras como Lauren James, por ejemplo. No va a ser el mismo partido.

¿Qué crees que tiene que hacer el Barça para llegar a la final?

Tenemos que jugar con nuestro estilo, teniendo el balón, y con el balón vamos a crear oportunidades y también vamos a complicar las cosas al rival. Será un partido igualado. Será difícil tener 20-25 oportunidades como en otros partidos. Tenemos que ser efectivas, estar muy centradas en marcar y también tener cuidado con los contraataques. Creo que se sienten cómodas dando pases largos y corriendo porque el Chelsea no es un equipo que se sienta cómodo con el balón. Están a gusto cuando tienen espacios y pueden correr hacia nuestra portería, así que tendremos que estar muy centradas en eso. Muy centradas en Guro Reiten, Sam Kerr y Lauren James, que son el tipo de jugadoras que pueden hacer eso. Estamos trabajando en estos aspectos. Creo que va a ser dos buenos partidos y partidos igualados. Estos son los partidos que todo futbolista quiere jugar, también en un gran escenario. Stamford Bridge, en nuestro club, es un gran escenario. Tenemos buenos recuerdos por el gol que Andrés Iniesta marcó en este estadio, que fue un gol muy importante para el club. Así que creo que también podemos hacer historia allí.

Quiero preguntarte sobre Lauren James, porque la has mencionado dos veces. ¿La has visto jugar mucho? Es una jugadora muy divertida de ver.

Dije Lauren James, pero también puedo mencionar a Sam Kerr, Guro Reiten o Erin Cuthbert. Son jugadoras ofensivas que pueden marcar la diferencia. Antes no la conocía porque no jugaba mucho, pero ahora está jugando como titular en el Chelsea. Tiene mucha fuerza y puede conducir bien el balón. Tiene buenas cualidades y las conocemos, como las de las demás jugadoras del equipo.

¿Qué significaría llegar de nuevo a la final de la Champions y tener la oportunidad de ganar el trofeo después de lo que sucedió el año pasado?

Primero quiero jugar en Stamford Bridge y en el Camp Nou y ver qué sensaciones tenemos. No quiero pensar en cosas que aún no han llegado. Quiero concentrarme primero en este sábado, luego en el jueves y luego veremos. El objetivo está claro: llegar a la final.