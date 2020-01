Aficionados del Napoli respaldan actuación de Lozano contra Perugia

sacó un triunfo vital para recuperar la confianza, y logró avanzar a cuartos de final en la Coppa , venciendo 2-0 al Perugia gracias a dos anotaciones de Lorenzo Insigne. El partido sirvió a Genaro Gattuso para depositar la confianza en elementos que no ha utilizado con tanta frecuencia, como David Ospina, Elmas, Fernando Llorente o Chucky Lozano.

El mexicano solo había disputado 21 minutos en cuatro partidos, apareciendo en la hoja de titulares por primera ocasión desde la llegada de su nuevo estratega. Su actuación fue buena, participando en 74 minutos, desbordando constantemente y provocando el penal que significó el primer tanto Gli Azzurri.

La relación de la fanaticada con Chucky ha sido de amor/odio, pues conocen a la perfección su potencial, pero al haberse convertido en el fichaje más caro en la historia del club, las exigencias son amplias, esperando que a la brevedad responda y justifique los más de 40 millones de euros que desembolsaron por él.

Su actuación este martes se llevó el aplauso de los tifosi, que reconocieron su capacidad para desbordar y generar peligro, incluso pidiendo más minutos para él en el trascendental partido del sábado frente a la .

Spero che Gattuso non l'errore di mettere in panca lozano con la viola. Non che sia stato un mostro oggi ma a tratti si vedono caratteristiche di cui ora abbiamo bisogno in avanti. Giocatore a cui va data fiducia e minuti ora non tra due mesi.