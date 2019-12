Marcha atrás: ¿hubo acuerdo entre Tevez y Boca?

Pese a que una versión confirmaba que el delantero había acordado con Riquelme su continuidad hasta finales del 2020, su entorno salió a desmentirlo.

Una de las historias que pinta para novela veraniega empieza a sumar, poco a poco, más capitulos imperdibles: la renovación (o no) de Carlos Tevez con Boca .

El futuro de Carlitos es uno de los grandes interrogantes que Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal tienen que solucionar más pronto que tarde. Los guiños de ambas partes ya están hechos, pero falta charlar, primero, y negociar, después. Según habían informado Olé y dobleamarilla, esa charla se produjo -por teléfono- en las últimas horas y rápidamente hubo acuerdo entre el Torero y el Apache. Sin embargo, unas horas después llegó la desmentida desde el entorno de Tevez.

"Les pido a los que quieren a mi hermano que no se confundan con informaciones falsas, nadie lo ha llamado todavía, lo que no quiere decir que no ocurra en un futuro cercano", escribió Diego Tevez, hermano del futbolista, en su cuenta de Twitter

Las versiones surgidas el sábado por la mañana aseguraban que el delantero de 35 años, a quien se le termina el contrato en diciembre del 2019, firmará un nuevo vínculo hasta finales de 2020, en el que habrá algunas modificaciones en lo que respecta a lo económico: un salario fijo menor al que venía percibiendo y un aumento en las variables por productividad.

Tras la desmentida, ¿habrá llamado de Román?