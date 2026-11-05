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Conference League
team-logoAGF Aarhus
Cepheus Park Randers
team-logoBraga
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Aarhus GF vs. Braga: ¿dónde ver hoy el partido en directo por televisión y streaming?

AGF Aarhus vs Braga
AGF Aarhus
Braga
Conference League

En la Conference League, el Aarhus GF se enfrenta al Braga. Pero ¿quién emite el partido hoy en directo por televisión y streaming?

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MéxicoClaro Sports
ColombiaDisney+
ArgentinaDisney+
PerúDisney+
ChileDisney+
EcuadorDisney+
CubaClaro Sport
República DominicanaClaro Sports
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al canal oficial. Entre en la web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de transmisión.
  • Regístrese y encuentre la transmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Aarhus GF vs. Braga: hora de inicio

crest
Conference League - Jornada 3
Cepheus Park Randers

El partido entre Aarhus GF y Braga comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.

Aarhus GF vs. Braga en directo hoy: ¿quién lo televisa y dónde verlo en streaming?

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Aarhus GF y Braga?

Aarhus GF llega con un balance irregular en sus últimos cinco partidos oficiales: dos victorias, dos empates y una derrota. En el más reciente cayó por 0-2 ante Bröndby IF en la Superliga. Antes había logrado una victoria por 2-1 frente a Viborg. En la Conference League, Aarhus empató 1-1 con Egnatia. En total, el equipo marcó siete goles y encajó cinco durante ese periodo.

Braga también presenta una trayectoria reciente irregular: dos victorias y una derrota en cinco partidos. Uno de esos encuentros se contabilizó como derrota pese a que el resultado fue 2-2, lo que apunta a un partido de copa decidido en una tanda de penaltis o algo similar. En su último encuentro, Braga ganó 3-0 a Famalicao en la Liga Portugal. En la Conference League venció 2-0 a KAA Gent y consiguió una importante victoria a domicilio.

AGF

AGF - Formulario

FCK
D1-1
EGN
D1-1
VFF
W2-1
FCR
W1-2
BIF
L2-0
Gol marcado (encajado)
6/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5
BRA

BRA - Formulario

GV
L1-2
GNT
W2-0
NAC
L1-0
FAM
L2-2
FAM
W3-0
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Aarhus GF vs. Braga: alineaciones

AGF Aarhus contra Braga alineaciones

3-4-2-1
AGF Aarhus crest
AGF Aarhus
AGF
Formación
Braga crest
Braga
BRA
4-3-3
M. ChristiansenM. ChristiansenL. CalloeL. CalloeC. RoeslerC. RoeslerT. MoelgaardT. MoelgaardG. LinksG. LinksS. JoergensenS. JoergensenK. ArnstadK. ArnstadR. CarstensenR. CarstensenM. KnudsenM. KnudsenC. McCowattC. McCowattS. TchamcheS. TchamcheB. FontesB. FontesA. BarisicA. BarisicD. TravassosD. TravassosG. LagerbielkeG. LagerbielkeV. GomezV. GomezJ. GorbyJ. GorbyJoão MoutinhoJoão MoutinhoM. DorgelesM. DorgelesP. VictorP. VictorG. MartinezG. MartinezR. HortaR. Horta
Braga crest
Braga
BRA
3-4-2-1
AGF Aarhus

Once inicial

Braga

Suplentes

Manager

  • J. Poulsen
  • F. Carvalho
AGF Aarhus

Lesiones y suspensiones

Braga

Aarhus GF vs. Braga: estado de forma

AGF

AGF - Formulario

FCK
D1-1
EGN
D1-1
VFF
W2-1
FCR
W1-2
BIF
L2-0
Gol marcado (encajado)
6/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5
BRA

BRA - Formulario

GV
L1-2
GNT
W2-0
NAC
L1-0
FAM
L2-2
FAM
W3-0
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Aarhus GF vs. Braga: balance de enfrentamientos directos

Aarhus GF vs. Braga: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
W
W
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
W
W
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
W
W
3
BrannBrannBRA
220062+46
W
W
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
W
W
6
MónacoMónacoASM
220051+46
W
W
7
St.-TruidenseSt.-TruidenseSTT
220030+36
W
W
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
W
W
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
D
W
10
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
D
W
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
W
D
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
D
W
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
W
L
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
W
L
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
L
W
16
BragaBragaBRA
210123-13
W
L
17
GanteGanteGNT
210112-13
L
W
18
FriburgoFriburgoSCF
210135-23
L
W
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
D
D
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
D
D
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
D
D
22
R.S. BelgradoR.S. BelgradoZVE
201145-11
D
L
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
D
L
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
D
L
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
L
D
26
AGF AarhusAGF AarhusAGF
201112-11
D
L
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
D
L
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
L
D
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
D
L
30
GetafeGetafeGET
201136-31
L
D
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
L
D
32
ThunThunTHU
200202-20
L
L
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
L
L
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
L
L
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
L
L
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
L
L
Clasificación para cuartos de final

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