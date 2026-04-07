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ACF Fiorentina v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

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2026... La crisis de Polišić espera una solución

SSC Nápoles vs AC Milán
SSC Nápoles
AC Milán
Serie A
C. Pulisic
Italia
EE. UU.

La última gira por Estados Unidos agrava el problema

Tras un magnífico comienzo de temporada, la estrella del Milan y de la selección estadounidense, Christian Pulisic, ha sufrido una prolongada sequía goleadora.

El jugador de 27 años tuvo un gran comienzo de temporada a nivel de club, ya que marcó 8 goles y dio 2 asistencias en 11 partidos de la Serie A.

Sin embargo, en los siguientes 13 partidos de la Serie A, todos disputados en 2026, Pulisic solo ha dado una asistencia y no ha marcado ningún gol desde principios de año, según informa el sitio web Football Italia.

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El astro estadounidense no ha estado en plena forma desde principios de año, ya que solo ha disputado los 90 minutos completos en tres ocasiones y ha participado en cinco partidos como suplente.

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Polisić se perdió el pasado mes de febrero un partido de la Serie A contra el Bolonia por una bursitis y, desde entonces, no ha vuelto a mostrar su nivel habitual.

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Durante el último parón internacional en marzo, disputó dos partidos con la selección estadounidense, pero volvió a fallar a la hora de marcar en las derrotas ante Bélgica y Portugal.

Anoche, salió como suplente con el Milan en los últimos 15 minutos de la derrota por 1-0 a domicilio ante el Nápoles.

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Esta derrota, la cuarta del Milan en la Serie A esta temporada, deja a los rossoneri en tercera posición de la clasificación, a nueve puntos del líder, el Inter.

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