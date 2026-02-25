Víctor Font revela las conversaciones con Lionel Messi y promete «cerrar» su fichaje si es elegido nuevo presidente del Barcelona

Font declaró a Mundo Deportivo: «Sí, hemos hablado directamente con Messi y con personas cercanas a él. Se trata de conversaciones privadas, y siempre hemos mantenido que nadie debe utilizar a Messi con fines electorales. Nuestro deber es explicar lo que hemos preparado y, si ganamos, cerrar el acuerdo que sea mejor para él y para el club.

Desde 2022, hemos estado trabajando en un proyecto para traer de vuelta a Messi al Barça después del Mundial, impulsado por su entusiasmo y el de Xavi. La propuesta tiene tres pilares: institucional, para que acepte el cargo de presidente honorífico; comercial, inspirada en colaboraciones como la de Jordan-Nike o Federer-On, que podría generar importantes ingresos y aprovechar su participación minoritaria en el Inter de Miami para reforzar su presencia en el mercado estadounidense; y deportivo, para que pueda despedirse del Barça y del Camp Nou de la forma que él elija, ya sea jugando o mediante un homenaje».

Font también habló de sus objetivos generales para el club y de su deseo de mejorar su grave situación financiera, y añadió: «Nuestra candidatura busca profesionalizar y modernizar el club, integrando a grupos diversos y protegiendo a la institución de los riesgos, especialmente los financieros, con el fin de fortalecer el proyecto deportivo, saldar la deuda y desarrollar un ambicioso programa social».