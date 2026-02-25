Getty Images Sport
Traducido por
Víctor Font revela las conversaciones con Lionel Messi y promete «cerrar» su fichaje si es elegido nuevo presidente del Barcelona
Temporada electoral en Barcelona
La temporada electoral está en pleno apogeo en Barcelona, con los candidatos haciendo campaña intensamente antes de las importantes elecciones del próximo mes. Font es considerado el mayor rival de Joan Laporta en la carrera por la presidencia del Barcelona y ha hablado en repetidas ocasiones de su deseo de traer de vuelta al club al maestro argentino Messi para una «última danza». Font afirma ahora haber hablado con Messi sobre su regreso al Barcelona y ha revelado que llevan cuatro años trabajando en un proyecto para tentar a la leyenda del club a volver.
- AFP
La fuente revela las conversaciones de Messi
Font declaró a Mundo Deportivo: «Sí, hemos hablado directamente con Messi y con personas cercanas a él. Se trata de conversaciones privadas, y siempre hemos mantenido que nadie debe utilizar a Messi con fines electorales. Nuestro deber es explicar lo que hemos preparado y, si ganamos, cerrar el acuerdo que sea mejor para él y para el club.
Desde 2022, hemos estado trabajando en un proyecto para traer de vuelta a Messi al Barça después del Mundial, impulsado por su entusiasmo y el de Xavi. La propuesta tiene tres pilares: institucional, para que acepte el cargo de presidente honorífico; comercial, inspirada en colaboraciones como la de Jordan-Nike o Federer-On, que podría generar importantes ingresos y aprovechar su participación minoritaria en el Inter de Miami para reforzar su presencia en el mercado estadounidense; y deportivo, para que pueda despedirse del Barça y del Camp Nou de la forma que él elija, ya sea jugando o mediante un homenaje».
Font también habló de sus objetivos generales para el club y de su deseo de mejorar su grave situación financiera, y añadió: «Nuestra candidatura busca profesionalizar y modernizar el club, integrando a grupos diversos y protegiendo a la institución de los riesgos, especialmente los financieros, con el fin de fortalecer el proyecto deportivo, saldar la deuda y desarrollar un ambicioso programa social».
¿Por qué Messi dejó el Barcelona?
Laporta sigue siendo el favorito para ganar las elecciones, pero ha admitido abiertamente que su relación con Messi se ha deteriorado tras la sorprendente salida del delantero del club en 2021. Posteriormente, Messi se negó a saludar a Laporta en la gala del Balón de Oro de 2023 y el dirigente de 63 años ha desvelado ahora los detalles de su sorprendente salida en su nuevo libro «Así salvamos al Barça».
«Cuando negociamos la renovación, tenía un equipo muy exigente y, aunque su padre era más comprensivo, su círculo más cercano daba la impresión de que no lo era. Se nos ocurrió una solución descabellada: un contrato a largo plazo con una primera etapa como jugador del Barça y una segunda cedido a un equipo de la MLS, algo que parecía eludir las normas de LaLiga. Pero LaLiga nos dijo que lo olvidáramos, que teníamos que firmar un acuerdo para vender un porcentaje de los derechos televisivos durante cincuenta años a través de un fondo llamado CVC», escribió, según Marca.
Laporta también afirma que hubo una oportunidad de traer de vuelta a Messi antes de que fichara por el Inter de Miami, y añade: «Jorge Messi vino a mi casa, preparé el contrato, le envié el borrador y no respondió. Pasa una semana, dos... un mes después, finalmente vuelve a mi casa y me dice que han decidido ir al Inter de Miami, donde no estará sometido a tanta presión».
Messi sigue en Miami y recientemente ha firmado un contrato con el club que se extiende hasta el final de la temporada 2028 de la MLS.
- AFP
Laporta, favorito para ganar las elecciones
Las elecciones presidenciales del Barcelona están previstas para el 15 de marzo, el mismo día en que el equipo de Hansi Flick se enfrentará al Sevilla en La Liga. Según Mundo Deportivo, Laporta es el claro favorito para la victoria, por delante de Font, Marc Ciria y Xavi Vilajoana.
Anuncios