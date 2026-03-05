Getty
«Todo son buenas noticias»: Álvaro Arbeloa da noticias sobre la lesión de Kylian Mbappé antes del enfrentamiento del Real Madrid con el Manchester City en la Champions League
Señales positivas para Mbappé
El entrenador del Madrid, Arbeloa, ha tratado de calmar las inquietudes en torno a la disponibilidad de Mbappé, calificando los últimos informes médicos como «todas buenas noticias». La estrella francesa ha estado fuera de juego por un esguince en la rodilla izquierda, un problema que ya le afectó a principios de año.
El club ha confirmado recientemente un plan de tratamiento conservador para el ganador de la Copa del Mundo, evitando la necesidad de una cirugía invasiva. El plazo para su regreso sigue siendo incierto, ya que el equipo médico supervisa su reacción al aumento de la carga de trabajo, aunque, según se informa, el entorno de Mbappé no está contento con las sugerencias de que el Madrid está tratando de apresurar su regreso para enfrentarse al City.
Estar atentos al estado de Mbappé
En cuanto al estado actual de Mbappé, Arbeloa explicó que el delantero se está recuperando bien de su lesión. Según la página web oficial del club, dijo: «Por supuesto, hablo con [Mbappé] todos los días. Está bajo control, cada día está mejor. He dicho que es un proceso en el que iremos día a día según cómo se sienta. Por ahora, todo son buenas noticias».
La carrera contra el tiempo
El Madrid entra en un periodo crucial de la temporada que pondrá a prueba la profundidad de la plantilla de Arbeloa. La principal preocupación es si Mbappé podrá liderar el ataque en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el equipo de Pep Guardiola, un encuentro crucial para las ambiciones europeas del club.
Según el informe de Cadena SER, Mbappé y sus allegados están preocupados por la posibilidad de que el Madrid intente apresurar el regreso del delantero, una medida que podría provocar un revés a largo plazo que pondría en peligro su participación en el Mundial. Mientras tanto, con el partido de vuelta de los octavos de final programado para el 17 de marzo en Manchester, cada sesión de entrenamiento se considera un paso crucial para alcanzar la plena forma física.
El camino a Manchester
Por ahora, los blancos seguirán luchando sin su máximo goleador. Además, tienen por delante una serie de partidos cruciales antes del partido de vuelta en Manchester el 17 de marzo, que probablemente fijarán como fecha de regreso para Mbappé, dependiendo de su progreso en la recuperación.
El equipo de Arbeloa se enfrenta al Celta de Vigo en La Liga este fin de semana con el objetivo de alcanzar al Barcelona. Tras sufrir dos derrotas consecutivas en la liga, el Madrid se encuentra ahora a cuatro puntos del Blaugrana, líder de la clasificación.
