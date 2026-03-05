Goal.com
Mauricio Pochettino Chelsea 2023-24

«¡Tenía ganas de romperlo todo!» - Mauricio Pochettino criticado por una exestrella del Chelsea por sus brutales comentarios en la rueda de prensa

Malang Sarr se ha pronunciado sobre su turbulenta salida del Chelsea, lanzando una crítica mordaz a su antiguo entrenador, Mauricio Pochettino. El central francés se enfureció por la muestra pública de ignorancia del argentino sobre su presencia en la plantilla durante una rueda de prensa viral en 2023. La tensión alcanzó su punto álgido cuando Pochettino pareció haber olvidado por completo que Sarr era jugador del Chelsea, un momento que conmocionó a la afición y dejó al defensa con una profunda sensación de falta de respeto.

    Indignación por el desaire al hombre olvidado

    En 2023, Pochettino se hizo viral por su respuesta cuando le preguntaron por el paradero de Sarr y el portero Jamie Cumming después de que el Chelsea se impusiera al Luton Town.

    Cuando se mencionó el nombre de Sarr, Pochettino preguntó al periodista: «¿Quién?».

    El periodista continuó: «Malang Sarr, ¿y qué ha pasado con Jamie Cummings, que jugó el partido contra el Wrexham [en la pretemporada]?».

    Pochettino respondió entonces, confundido: «Dios mío. ¿Malana Sarr y luego Jamie? No sé qué decirte».

    Reflexionando sobre el incidente en el podcast Kampo, Sarr dijo: «Me dieron ganas de romperlo todo cuando dijo eso, porque sé lo que está pasando a mis espaldas... Lo está haciendo a propósito. Sé que me conoce. Es imposible que no me conozca».

    La historia entre Sarr y Pochettino

    Sarr sostiene que el desaire fue deliberado, señalando que Pochettino había intentado ficharlo anteriormente para el Tottenham. El defensa reveló que, al llegar al Chelsea, el entrenador incluso le dijo a su asistente: «Mira quién está aquí, intentamos ficharlo en el Tottenham y ahora estamos trabajando juntos aquí». Sarr se preguntó cómo un entrenador que una vez lo persiguió podía olvidar de repente su identidad.

  • Ofertas de paz rechazadas y llamadas perdidas

    Aunque Pochettino, actual seleccionador de Estados Unidos, intentó más tarde rectificar la situación, Sarr no estaba dispuesto a reconciliarse. «Pochettino no estaba preparado para la pregunta, al día siguiente o dos días después se dio cuenta de su error y me llamó por teléfono. No le contesté», admitió Sarr, quien añadió que descubrió los comentarios de la rueda de prensa mientras estaba de vacaciones a través de Instagram.

    Una salida difícil de Stamford Bridge

    El proceso de salida fue igualmente brutal, ya que Sarr afirmó que la jerarquía intentó obligarle a hacer cosas que él no quería. Recordó haberle dicho al director deportivo: «Tengo 23 años, me voy a quedar en un club competitivo en Europa y voy a jugar... Me negué y ahí terminó la discusión. Él se molestó un poco. Yo también estoy molesto porque está intentando obligarme a ir a un sitio al que no quiero ir». Actualmente, Sarr está revitalizando su carrera en el RC Lens, donde sus destacadas actuaciones siguen demostrando que su calidad sobre el terreno de juego sigue siendo innegable.

