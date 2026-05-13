Ryan Reynolds llama a Rob Mac «cabrón de mierda» tras el gran anuncio sobre el futuro del Wrexham

Mac, estrella de «It's Always Sunny in Philadelphia», ha anunciado que la nueva tribuna Kop del emblemático Racecourse Ground estará lista para la temporada 2027-2028.

En declaraciones a Collider, Mac afirmó: «Lo digo públicamente porque así es más fácil. La nueva Kop estará lista para la temporada 2027-2028; no para la próxima, sino para la siguiente. Habrá gente en las gradas, viendo fútbol, comprando comida y, con suerte, estaremos en la categoría que merecemos».



