Lewandowski volvió a pisar el césped este miércoles, aunque al principio trabajó por su cuenta para aclimatarse a su nuevo equipo. Antes de unirse al grupo principal para las sesiones tácticas completas, el polaco dedicó un tiempo a probar el ajuste y la visibilidad de la protección de fibra de carbono. Esta máscara especializada está diseñada para proteger el delicado hueso orbital de cualquier impacto adicional o fracturas secundarias en la cuenca del ojo durante los duelos físicos.

El momento de su recuperación supone un importante impulso para el gigante catalán, que se prepara para la jornada 27. Mientras el resto de la plantilla se centraba en recuperarse tras el intenso choque contra el Atlético, Lewandowski aprovechó la sesión para demostrar que está listo. Espera integrarse plenamente en el once inicial para el enfrentamiento del sábado por la noche, sabiendo que su precisión ante la portería será esencial para que el Barcelona mantenga su impulso en la lucha por el título.