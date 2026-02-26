Revelado: Por qué José Mourinho, suspendido, vio la derrota del Benfica ante el Real Madrid en la Liga de Campeones desde un «lugar secreto»

El autoproclamado «Special One» regresó a la capital española 4652 días después de que su etapa como entrenador del Real Madrid llegara a su fin en 2013. Él mismo ha admitido que nunca había vuelto desde entonces.

Durante su etapa con los blancos, ganó la Liga y la Copa del Rey, y sigue contando con un gran apoyo entre la apasionada afición. Sin embargo, no hubo ningún reencuentro público al volver a pisar un terreno familiar.

El Real Madrid había reservado un asiento privado para Mourinho, y los fotógrafos se congregaron alrededor de su palco, pero el técnico de 63 años nunca llegó. Se dice que la UEFA intentó prohibir a la prensa allí reunida que filmara al exentrenador del Chelsea y del Inter en un momento dado.

Sin embargo, no se dejó convencer y, según el diario español Marca, Mourinho pasó todo el partido en el autobús del Benfica. Mourinho no tuvo muchos motivos para emocionarse esa noche.