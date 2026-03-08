«¡Qué partido!» Blake Lively y Ryan Reynolds sonríen tras la dolorosa derrota del Wrexham en la FA Cup ante el Chelsea

Lively, que abrazó a su marido durante todo el entretenido partido en el Racecourse, se aseguró de devolverle la sonrisa a Reynolds mientras posaban para unas selfies en el campo después de que la apasionada afición se hubiera marchado a casa. Ella compartió una imagen junto con el mensaje: «¡Qué partido!».

Lively ya había elogiado anteriormente el trabajo que Reynolds y Mac han realizado en el Wrexham, con un ascenso meteórico que ha sacado al club de la Liga Nacional y lo ha situado a un paso de la Premier League.

Tras el ascenso de la League One asegurado en 2025, dijo: «@wrexham_afc, gracias a toda la ciudad, a todos los que vinieron de lejos, y a todos los que están dentro y fuera del campo, desde los jardineros hasta los encargados, desde la tienda de regalos hasta los entrenadores físicos, desde los encargados del equipamiento hasta los compositores de cánticos. Ayer se hizo historia no solo con vosotros, sino gracias a vosotros.

Siempre agradeceré la calidez y el cariño que nos brindáis a mí y a mis seres queridos, de una forma que normalmente se reserva para la familia. Vuestra pasión y la intensidad de vuestra alegría son mágicas. Gracias por un día inolvidable. Y por ser una parte fundamental de nuestras vidas cada día.

Enhorabuena a todo el equipo, a sus familias y al único e inigualable Phil Parkinson. Nos habéis demostrado a todos que los sueños imposibles realmente pueden hacerse realidad.

@robmcelhenney y @vancityreynolds, mis «locos, inadaptados, rebeldes, alborotadores, piezas redondas en agujeros cuadrados... aquellos que ven las cosas de manera diferente» favoritos. Gracias por la comunidad y la alegría que me aportáis a mí, a vuestras familias y a tantos otros».

Instagram