Al ser preguntado por posibles ofertas de algunos clubes el próximo verano, Eberl declaró en una entrevista con Absolut Bayern: «Que lo intenten, tiene contrato hasta 2029».
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«Que digan lo que quieran»: Max Eberl desmiente los rumores sobre la marcha de Vincent Kompany al Bayern
En consecuencia, el director deportivo del club alemán más laureado no se ha dejado impresionar por las especulaciones sobre el entrenador del FCB, a quien ha elogiado con los mayores elogios: «Aunque solo vaya a cumplir 40 años, ya forma parte del selecto grupo de los grandes entrenadores. Porque es una persona muy lista e inteligente. ¡Por favor, subrayen la palabra "persona"! La gente siempre le ha tenido respeto. Pero él hace que ese respeto crezca cada día. Simplemente siendo él mismo».
Se nota «cada día» cómo el belga sigue desarrollando al equipo y al club en su conjunto, según Eberl. «La experiencia que adquirió como capitán de un gran equipo la transmite antes de cada partido. Esa cualidad es magnífica, su serenidad nos hace mucho bien».
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Al parecer, Kompany está en el punto de mira del Manchester City
Recientemente, Sky informó de que el Manchester City se estaba preparando para la marcha del entrenador Pep Guardiola al final de la temporada y que, por ello, barajaba a Kompany como su sucesor. Como exjugador, el belga, que vistió la camiseta de los Skyblues entre 2008 y 2019, sigue teniendo un fuerte vínculo emocional con el club.
Al mismo tiempo, una salida prematura de Múnich sería muy improbable y, según la información de Sky, no es algo que el jugador de 39 años esté considerando en estos momentos. En el Bayern, Kompany está realizando un trabajo excepcional; entre otras cosas, con el campeón alemán está en camino de ganar la Bundesliga.
Además, mantiene una excelente relación con los responsables deportivos, entre ellos el director deportivo Christoph Freund y Eberl. En octubre de 2025, los directivos del Bayern renovaron anticipadamente hasta 2029 el contrato de su exitoso entrenador. Se dice que este contrato no incluye ninguna cláusula de rescisión para el verano.