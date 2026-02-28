Getty/GOAL
Por qué Cristiano Ronaldo es el responsable del mayor arrepentimiento del extremo del Real Madrid Rodrygo
Ronaldo reescribió los libros de historia durante nueve años con el Real Madrid.
Ronaldo, cinco veces ganador del Balón de Oro, pasó nueve años memorables en Madrid entre 2009 y 2018. Durante su etapa en el Santiago Bernabéu, reescribió los libros de historia y se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos del Real Madrid. Anotó 450 goles en 438 partidos.
Ronaldo ayudó al Real Madrid a ganar dos títulos de Liga y cuatro Champions League, consolidando su estatus como uno de los mejores de todos los tiempos. Se enfrentó regularmente a su eterno rival Lionel Messi, la estrella argentina del Barcelona.
Rodrygo lamenta no haber podido jugar junto a CR7.
CR7 se despidió del Bernabéu tras completar un impresionante traspaso al gigante de la Serie A, la Juventus. Rodrygo vio confirmado su fichaje por el equipo español ese verano, pero tuvo que esperar 12 meses hasta cumplir los 18 años para que el traspaso pudiera hacerse oficial. Cuando el talentoso brasileño llegó a Madrid, Ronaldo ya se había marchado hacía tiempo.
Eso sigue siendo una fuente de frustración para Rodrygo, quien ha contado al canal brasileño de YouTube Lives do Jon cuál es su mayor pesar en el fútbol: «Quería jugar con Cristiano Ronaldo, pero no fue posible. Es una pena, porque él es mi modelo a seguir. Siempre lo he admirado».
Rodrygo se integró poco a poco en el Madrid tras recibir el encargo de seguir los ilustres pasos de Ronaldo. Su potencial se ha desbloqueado, y ha marcado más de diez goles en cada una de las últimas tres temporadas.
Ahora, con 25 años, el veloz sudamericano es la estrella de una unidad ofensiva en la que también figuran su compatriota Vinicius Junior y el internacional francés Kylian Mbappé, ganador de la Copa del Mundo.
Por qué Rodrygo ha cumplido una sanción en la Liga de Campeones
Las lesiones han frenado un poco su progreso esta temporada, mientras que recientemente ha cumplido una inoportuna suspensión europea. Rodrygo vio la tarjeta roja durante el último partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones del Real Madrid contra el Benfica.
Fue expulsado en los últimos compases de ese dramático partido, en el que el portero ucraniano Anatoliy Trubin marcó para los locales en el Estadio da Luz, y Rodrygo se mostró en desacuerdo con lo que consideró una pérdida de tiempo excesiva.
Se quejó al árbitro del partido y recibió una tarjeta amarilla. Como Rodrygo no pudo contener su lengua, fue expulsado del campo y posteriormente sancionado con dos partidos, lo que le impidió jugar los dos encuentros, ya que el Real se enfrentó inmediatamente al Benfica en la fase eliminatoria.
Sobre el hecho de verse relegado al papel de espectador en esos partidos, que generaron muchos titulares gracias a la actuación estelar de Vinicius en la victoria global por 3-1 de los blancos, dijo: «Ya no estoy lesionado, estaba listo para jugar el partido de vuelta. Me suspendieron porque me quejé al árbitro. Le pedí un minuto más y me sacó tarjeta amarilla. Entonces le dije: "¿Estás de broma?", y me sancionaron con dos partidos por eso. Fue increíble».
Rumores sobre fichajes: los clubes de la Premier League interesados en Rodrygo
Rodrygo sigue viendo cómo se cuestiona su futuro a largo plazo en el Real Madrid, con rumores de salida que surgen en cada ventana de fichajes. En 2025, reaccionó diciendo: «Estoy acostumbrado; cada año dicen que me voy. Durante la ventana de fichajes, cada semana estaba en un equipo diferente.
Incluso bromeaba con mis padres y amigos: "Mirad, hoy estoy en este, mañana estaré en aquel". Cada semana estaba en un equipo diferente, pero, como he dicho, estaba muy tranquilo mentalmente y no me afectaba en absoluto. Seguiré dando lo mejor de mí cada día que vista esta camiseta».
Se está hablando de un mayor interés de cara al verano de 2026, que incluirá la Copa del Mundo, y se dice que grandes equipos dela Premier League como el Chelsea, el Liverpool y el Arsenal están siguiendo de cerca la situación de Rodrygo en la capital española.
