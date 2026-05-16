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Oficial: Robert Lewandowski dejará el Barcelona
Una emotiva despedida de los blaugranas
El delantero de 37 años ya informó a sus compañeros y al cuerpo técnico. Durante un entrenamiento a principios de esta semana, pronunció un emotivo discurso, según The Athletic. En un mensaje que conmovió al club, describió sus cuatro temporadas con la camiseta como «el capítulo más increíble» de su carrera.
El sábado confirmó la noticia en redes sociales y agradeció sus cuatro años en el club, donde fue pieza clave del ataque con varios entrenadores.
Escribió: «Tras cuatro años de desafíos y esfuerzo, es hora de seguir adelante. Me voy con la misión cumplida: cuatro temporadas y tres títulos. Nunca olvidaré el cariño de la afición desde el primer día. Cataluña es mi hogar. Gracias a todos los que he conocido en estos cuatro años maravillosos. Gracias al presidente Laporta por el capítulo más increíble de mi carrera. El Barça ha vuelto a su lugar. Visca el Barça. Visca Catalunya».
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El legado de un tirador de talla mundial
El veterano polaco deja el Barcelona tras ganarse un lugar en la historia del club. En homenaje a su aportación, el gigante catalán ha publicado un comunicado oficial: «Robert Lewandowski pondrá fin a su etapa como jugador del FC Barcelona al término de la temporada. El delantero polaco se marcha tras cuatro cursos con la camiseta blaugrana, habiendo dejado huella con sus goles, su liderazgo y una mentalidad competitiva ejemplar».
Desde su llegada en 2022 por 50 millones de euros, ha marcado 119 goles en 191 partidos y ocupa el puesto 14 de los máximos goleadores del club. En su debut ganó el Trofeo Pichichi y llevó al Barça al título nacional. Además, fue clave en el triplete nacional de la 2024-25, con 42 goles en una sola campaña. En cuatro años ha sumado siete títulos, entre ellos tres Ligas y tres Supercopas de España, mostrando una mentalidad ganadora intacta.
Ofertas asombrosas y el interés de Arabia Saudí
El delantero saldrá al mercado de fichajes y los rumores sobre su futuro alcanzan su pico. Se ha vinculado a la Juventus y a equipos de la MLS, pero el interés más concreto llega desde Oriente Medio. Al-Hilal, uno de los grandes de la Liga Profesional de Arabia Saudí, ha presentado una oferta formal al veterano. El club de Riad le ofrecería un salario de unos 90 millones de euros por temporada, una cifra sin precedentes.
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Estoy pensando en dar el salto a una «categoría inferior»
A pesar de la oferta millonaria de Arabia Saudí, Lewandowski ha insinuado fichar por una «división inferior». Se le relaciona con el Chicago Fire de la MLS y, a sus casi 38 años, reconoce que valora todas sus opciones. Tiene 51 días de contrato por delante antes de decidir.
«Hay una opción en una liga inferior. Tengo casi 38 años, pero me siento bien físicamente, así que lo considero», admitió. Por ahora, la atención está en su despedida del Camp Nou, donde buscará cerrar con un último gol ante el Real Betis.