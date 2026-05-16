Oficial: Robert Lewandowski dejará el Barcelona

El delantero de 37 años ya informó a sus compañeros y al cuerpo técnico. Durante un entrenamiento a principios de esta semana, pronunció un emotivo discurso, según The Athletic. En un mensaje que conmovió al club, describió sus cuatro temporadas con la camiseta como «el capítulo más increíble» de su carrera.

El sábado confirmó la noticia en redes sociales y agradeció sus cuatro años en el club, donde fue pieza clave del ataque con varios entrenadores.

Escribió: «Tras cuatro años de desafíos y esfuerzo, es hora de seguir adelante. Me voy con la misión cumplida: cuatro temporadas y tres títulos. Nunca olvidaré el cariño de la afición desde el primer día. Cataluña es mi hogar. Gracias a todos los que he conocido en estos cuatro años maravillosos. Gracias al presidente Laporta por el capítulo más increíble de mi carrera. El Barça ha vuelto a su lugar. Visca el Barça. Visca Catalunya».