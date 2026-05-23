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Oficial: David Alaba deja el Real Madrid
Se cierra una era
Se cierra el telón de la etapa de Alaba en el Real Madrid. Llegó gratis del Bayern en 2021 y, en tres años, se convirtió en clave del equipo, ganando nueve títulos: dos Ligas y dos Champions. El club confirmó el viernes que no renovará su contrato, que acaba pronto, así que buscará nuevo destino.
El presidente Florentino Pérez, que encabezó los homenajes, destacó su aportación al palmarés europeo: «David Alaba se ha ganado el cariño de la afición por su dedicación, su esfuerzo y por una imagen icónica en nuestro camino hacia la 14.ª Copa de Europa, que ahora forma parte de la historia del club. El Real Madrid siempre será su hogar».
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Problemas con las lesiones y la falta de profundidad en la plantilla
A pesar de su estatus, las últimas temporadas de Alaba se han visto gravemente afectadas por problemas físicos. En la campaña 2024-25 solo jugó 14 partidos tras recuperarse de una lesión en el ligamento cruzado anterior en enero de 2025. Luego, en abril, sufrió una rotura de menisco que lo marginó del final de la temporada nacional y del Mundial de Clubes. Esta temporada la historia se repitió: solo ha jugado 15 partidos y ha sido titular en cuatro en La Liga. La irrupción de jóvenes y la regularidad de los referentes le han relegado. Ahora, Antonio Rüdiger, Éder Militão, Raúl Asencio y Dean Huijsen le preceden en la rotación defensiva, mientras el club apuesta por la juventud.
El próximo destino de Alaba
A pesar de sus recientes lesiones, Alaba sigue siendo muy codiciado. Su experiencia y versatilidad lo hacen atractivo para grandes clubes europeos, que ahora pueden ficharlo sin pagar traspaso. Se rumorea que el AC Milan lo sigue de cerca.
No obstante, también se le vincula con traspasos lucrativos a la MLS de Estados Unidos y a la Liga Profesional de Arabia Saudí. Antes de elegir su próximo destino, Alaba liderará a Austria en el Mundial de este verano tras ser convocado por Ralf Rangnick.
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Un verano de cambios en el Bernabéu
Alaba no es la única salida de renombre prevista para este verano, ya que el Real Madrid sigue renovando su plantilla. El defensa sigue los pasos del capitán Dani Carvajal, cuya salida como agente libre también se ha confirmado. Esta renovación supone un cambio significativo en el vestuario, que permite liberar masa salarial tras las importantes inversiones del año pasado en Álvaro Carreras y Huijsen.
Este fin de semana se le rendirá un último homenaje ante la afición en el Bernabéu, antes del último partido contra el Athletic Club, para agradecer su aportación en una de las etapas más exitosas del club.