Getty/GOAL
Traducido por
«No es el momento»: Deco revela una enigmática actualización sobre el interés del Barcelona por Julián Álvarez
No hay negociaciones para Julián Álvarez
El director deportivo del Barcelona, Deco, ha dado una respuesta contundente sobre los rumores que apuntan al interés del club por el delantero del Atlético de Madrid Álvarez. Aunque la estrella argentina es muy admirada en el Camp Nou, Deco ha dejado claro que aún no se han iniciado las negociaciones formales. «No hemos hablado con ningún club ni jugador», ha declarado, según Marca. «No es el momento de hacerlo, por mucho que nos gusten. Hablaremos cuando sea el momento adecuado. Estamos en febrero. Hay muchos jugadores que nos gustan. Ya veremos. Tenemos dos delanteros. No es el momento de tomar decisiones».
- (C)Getty Images
Afrontar la lesión de De Jong
Lejos del mercado de fichajes, Deco se refirió a la reciente lesión de Frenkie de Jong, que se enfrentará a un mes de baja tras retirarse de una sesión de entrenamiento esta semana. La ausencia del holandés supone un duro golpe para el entrenador Hansi Flick. «Hoy ha sido una sorpresa», señaló Deco. «Hemos entrenado duro y bien. No es el momento de tener una lesión, y él está en un gran nivel. No nos gusta que los jugadores se lesionen, y él quería estar aquí en este momento de la temporada. Hemos superado todo tipo de lesiones y ahora tenemos que superar una más».
Esperanza para la remontada y la Champions League
En el campo, el Barcelona se enfrenta a un duro reto tras el abultado 4-0 en contra que le endosó el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Sin embargo, Deco se muestra optimista sobre las posibilidades de remontar en el partido de vuelta de la próxima semana.
«Hay motivos para creer. Es difícil. Tenemos que aceptar que un 4-0 es complicado. No lo esperábamos. Este equipo ya ha demostrado que puede superar momentos difíciles. Solo estamos a mitad de camino», añadió antes de mirar hacia posibles enfrentamientos en la Liga de Campeones con el París Saint-Germain o el Newcastle United.
«Son dos equipos diferentes», dijo. «El PSG es un gran equipo, con jugadores de muy alto nivel, que juegan un fútbol bonito... tienen mucha calidad. Pero cada equipo tiene sus propios retos y diferentes puntos fuertes. No podemos elegir. Pero podemos luchar para pasar la eliminatoria».
- AFP
¿Qué le depara el futuro a Barcelona?
El camino que tiene por delante el equipo de Hansi Flick es un auténtico reto. El Barcelona ocupa actualmente el primer puesto de la Liga con 61 puntos, con una ventaja mínima de un punto sobre el Real Madrid. Para proteger esta ventaja, los blaugranas deben superar una serie de partidos cruciales de liga contra el Villarreal este fin de semana, seguidos de enfrentamientos con el Athletic Club, el Sevilla y el Rayo Vallecano a lo largo del mes de marzo.
Sin embargo, la prioridad inmediata es la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético el 3 de marzo. El equipo se enfrenta a un enorme reto para remontar un 4-0 en contra y asegurarse un puesto en la final. Más allá de la competición nacional, le espera la escena europea; el Barça sabrá a quién se enfrentará en la siguiente ronda, el Newcastle o el PSG, cuando se celebre el sorteo el viernes.
Anuncios