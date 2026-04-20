Neymar responde a sus propios aficionados tras una lluvia de silbidos

El domingo, tras perder 2-3 ante Fluminense en el estadio Vila Belmiro, el ambiente se volvió tóxico para el Santos. Al final del partido, los hinchas locales silbaron y abuchearon a Neymar.

El brasileño, visiblemente alterado, fue grabado mientras se dirigía rápido al túnel. Poco después, en redes, respondió: «Parece que ahora debo explicar hasta por qué me rasco la oreja. Se están pasando de la raya. Es triste lidiar con esto a diario; nadie lo aguantaría».

Aunque la temporada pasada fue clave para que Santos se mantuviera en la Série A, este año le cuesta más: cuatro goles y tres asistencias en nueve partidos no bastan para disimular una racha de solo tres victorias en doce jornadas.

El equipo marcha decimoquinto, apenas un punto sobre la zona de descenso, mientras que el Corinthians de Memphis Depay está decimoséptimo, en puestos de caída.

El Santos se adelantó dos veces por medio de Gabriel Barbosa y Álvaro Barreal, pero no supo mantener la ventaja. El partido se decidió en el 86’ con el gol de John Kennedy, tras fallar Neymar una ocasión clara.

La situación de Neymar en el Santos genera dudas sobre su futuro en la selección. Con el Mundial cerca, el técnico brasileño, Carlo Ancelotti, aún no lo descarta.

Tiene unos diez partidos para convencer al técnico, que la última vez lo marginó, antes de que se anuncie la lista definitiva. El futuro del mediapunta se ha vuelto un asunto de interés nacional en Brasil, donde el presidente Lula afirmó que debe ser convocado si está en forma.