Moratti revela: «Me propusieron adquirir el Nápoles y relanzarlo»

Moratti revela luego una anécdota interesante relacionada con el pasado del Nápoles, y en particular con el año en que el club napolitano quebró, en 2004: «Cuando el club quebró, me llamó un presidente de la Serie A que me propuso adquirir el club y relanzarlo. Pero lo vi como una intromisión, una falta de respeto hacia una ciudad y una plaza que merecían a alguien que tomara las riendas del club, tal y como ha hecho el presidente Aurelio De Laurentiis».