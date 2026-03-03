Mason Greenwood podría acabar con las esperanzas de Inglaterra de clasificarse para el Mundial con Jamaica, afirma la antigua estrella de los Reggae Boyz, que hizo lo mismo en 1998

El exdefensa del Chelsea Sinclair, que llegó a disputar 28 partidos con la selección de Jamaica, ya había hablado con GOAL sobre elposible cambio de Greenwood y los obstáculos que hay que superar para que eso sea posible: «Es una decisión muy difícil. Desde el punto de vista futbolístico, la respuesta es obvia: sí, sin duda. Por lo que aporta como futbolista, hace que la selección de Jamaica sea mucho más fuerte. Pero hay algo más. Hay mucha gente que no opina lo mismo sobre él como persona.

Depende de lo que Jamaica quiera hacer para crear una cultura en la selección internacional. Es difícil responder a eso. Desde el punto de vista futbolístico, sí, por supuesto que quieres a Mason Greenwood en tu selección porque te da más posibilidades de clasificarte para el Mundial.

Al mismo tiempo, hay cosas en el mundo que son más importantes que el fútbol y es una pregunta difícil de responder. Tendría que haber aceptación por parte de la nación, de los jugadores, del personal, un respaldo del 100 % porque habrá mucha gente que intentará cavarle hoyos y meterlo en ellos. No es cuestión de decirle: "Aquí tienes tu doble pasaporte, ahora puedes jugar con Jamaica". Representar a Jamaica conlleva mucho más.

«Yo formé parte del segundo grupo de jugadores afincados en Inglaterra que se unieron a la selección nacional y, para mí, no se trataba solo de fútbol. Mi decisión de jugar con Jamaica se basó en dos motivos. El primero era que sentía que no iba a tener la oportunidad de jugar con Inglaterra, debido a mi situación en ese momento y al fútbol que jugaba, ganando trofeos, etc. Pensaba que, si alguna vez iba a jugar con Inglaterra, habría sido en ese momento.

La segunda fue apoyar al país en su intento de ayudar a los jugadores a salir del país y jugar en toda Europa. Eso era muy importante para mí, porque teníamos que dar a conocer la selección nacional para ayudar a los jugadores que jugaban en Jamaica a empezar a triunfar. Esa era la expectativa del equipo, además de mejorar la selección que iba a participar en la Copa del Mundo de 1998».