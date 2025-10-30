Lionel Messi Inter Miami HICImagn/GOAL
Thomas Hindle

Lionel Messi contra el sistema: su crítica al tope salarial de la MLS revela algo más profundo

El mensaje de Messi sobre el tope salarial de la MLS puede tener un trasfondo personal, pero su llamado a una liga más flexible es totalmente válido.

Lionel Messi no hace lo suficiente para promover la Major League Soccer, o eso nos dicen. La estrella argentina e Inter Miami, desde que se mudó a la liga, ha recibido críticas en algunos sectores por su reticencia a hablar. Rara vez concede entrevistas. Nunca está disponible para ser interrogado por reporteros después de los partidos.

Messi podría tener muchos pensamientos. Pero pocos los escuchan, al menos públicamente.

En la última semana, sin embargo, ha dado dos entrevistas. El momento tiene sentido. Acaba de firmar una extensión de contrato con el Inter Miami hasta 2028. Y aunque su mera existencia en el sur de Florida no necesita publicidad, estas son las cosas estándar que haces después de comprometerte tres años más de tu vida a América. 

Messi está hablando. Un poco. Y la mayoría de sus palabras parecían un excelente material de relaciones públicas. Dijo todas las cosas correctas sobre jugar para Miami y el fútbol americano. Insinuó el hecho de que podría o no jugar en la Copa del Mundo (Lionel Messi probablemente jugará en la Copa del Mundo).

Pero el comentario que se ha resaltado repetidamente fue con respecto a las reglas de la MLS. Un entrevistador le preguntó si haría algún cambio en la liga. Y sabía exactamente lo que quería decir.

"Bueno, para empezar, cada equipo debería tener la oportunidad de traer jugadores y fichar a quien cada equipo quiera, sin limitaciones ni reglas para traerlos", dijo Messi.

Este es un punto cansado, en gran medida, y Messi no es el primero en mencionarlo. La MLS probablemente debería hacer algo sobre sus reglas de tope salarial. Pero la afirmación de Messi aquí no se lee como una consideración cuidadosa de los mercados financieros, o del estado general del fútbol americano o enarbolar la bandera en el mejor interés de todos los 30 equipos de la MLS.

Más bien, esto sonaba mucho a un futbolista que quiere obtener lo que desea, un jugador que no habla, pero que se expresa para presionar por el tipo de fichajes que quiere. ¿Lo curioso? Ahora podría ser el momento para que la MLS escuche. 

  • New England Revolution v New York Red Bulls - Eastern Conference Final - Leg 1Getty Images Sport

    El debate salarial

    Messi no es el primero en señalar que las complejas reglas salariales de la MLS están lejos de ser ideales. En general, generan división de opiniones. A estas alturas, resulta evidente que limitar el gasto —como la liga lo hace actualmente— también restringe su capacidad para elevar la calidad del fútbol que ofrece.

    Cómo cambiar ese sistema, sin embargo, sigue siendo motivo de debate. Algunos proponen flexibilizar las restricciones y elevar el tope salarial; otros, en cambio, sugieren establecer un piso mínimo que obligue a los equipos más conservadores a invertir más.

    Quizá el punto medio más razonable sería ampliar el número de plazas para jugadores designados y permitir la llegada de más futbolistas de élite. ¿No quieres gastar? Perfecto, pero no impidas que otros clubes sí lo hagan.

    Otras estrellas han hecho críticas similares. Thierry Henry, por ejemplo, cuestionó el sistema hace más de una década, después de que los Red Bulls perdieran a Kenny Cooper debido a las limitaciones del tope salarial.

    “En cualquier otra liga del mundo, mantienes a tus buenos jugadores. No en esta”, dijo Henry en 2013. “Así es como funciona aquí, con el tope salarial, el draft y los intercambios. Es la manera estadounidense de manejar las cosas.”

    Las quejas vienen de lejos. Ahora, Messi simplemente se suma a una lista que ha estado creciendo durante años.

    PARTICIPA EN NUESTRA ENCUESTA SOBRE LA COPA DEL MUNDO 🏆🌎

    • Anuncios
  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-ROMAAFP

    El impacto de un gasto sin límites

    No es difícil entender qué significaría una mayor flexibilidad salarial en el contexto de las palabras de Messi: mejores jugadores para el Inter Miami. Hubo rumores de que los Herons podrían fichar a Neymar antes de la temporada 2025. Era una historia divertida: Neymar y Messi son amigos, y habría sido otra reunión del Barcelona en Miami.

    Las fiestas seguramente habrían sido memorables para la leyenda brasileña. Sin embargo, el entrenador de Miami, Javier Mascherano, fue cuestionado sobre el tema durante el día de medios de la MLS y descartó el fichaje de inmediato, dejando claro que el club no contaba con la flexibilidad salarial necesaria.

    “No podemos hablar de Neymar porque no tenemos nada disponible,” afirmó Mascherano. “Obviamente, es un gran jugador. Todo entrenador lo querría, pero en este momento, con las reglas de la MLS respecto al tope salarial, para nosotros es imposible siquiera considerarlo.”

    En ese momento, sus palabras pasaron casi desapercibidas entre los periodistas; todos sabían que Miami no podría incluir a Neymar bajo el límite salarial, especialmente considerando el salario que exigiría. Mascherano simplemente expresó un hecho: no era una opción viable.

    Eso no significa, sin embargo, que eliminar el tope salarial animaría a Messi a reunir a todos sus antiguos compañeros en Miami. Más bien, permitiría construir plantillas más profundas y completas, con un claro linaje albiceleste. En el caso del Inter Miami, esto probablemente significaría la llegada de varias estrellas argentinas.

    No es ningún secreto que Messi ha querido volver a jugar con Ángel Di María, y probablemente no le molestaría tener a Nicolás Otamendi como defensor central. Además, cada año una avalancha de jóvenes argentinos con gran proyección viaja a Europa en busca de oportunidades, y algunos podrían ser objetivos para el club.

    Incluso jugadores como Franco Mastantuono, que quizá no brillarían en un Real Madrid, podrían convertirse en piezas valiosas para el Inter Miami, aportando fuerza por la banda derecha.

  • Inter Miami CF v Nashville SC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    ¿Inter Miami, tramposos?

    Pero lo más relevante es que estas palabras vienen de Messi. El resto de la MLS ha sentido durante años cierto recelo hacia Miami por cómo manejan sus finanzas. Los Herons tienen un atractivo claro gracias a sus posibles fichajes y, en los últimos años, han estirado deliberadamente las reglas financieras de la liga para construir una plantilla llena de estrellas.

    ¿La ironía? Messi es quien se lleva la mayor parte del gasto. Según la última publicación de salarios, gana más de 20 millones de dólares, casi el doble del siguiente jugador mejor pagado de la MLS y más que el gasto total de 21 otros equipos combinados.

    A esto se suman los considerables 8.8 millones de dólares que percibe Sergio Busquets, próximo a retirarse, lo que hace que el gasto de Miami resulte aún más extravagante. Para rodear a Messi con los jugadores adecuados, el club ha sido estratégico, o como algunos dirían, muy inteligente.

    Luis Suárez y Jordi Alba tienen contratos favorables, muy por debajo del valor que sus nombres y calidad merecen. Rodrigo De Paul, fichado este verano, llegó en calidad de préstamo, que se hará permanente al final de la temporada.

    Además, los Herons han completado otros fichajes a préstamo que, en teoría, deberían estar fuera de su alcance. Tadeo Allende, una excelente incorporación para el mediocampo, también llegó en préstamo. Ningún equipo debería poder gastar tanto dinero y, al mismo tiempo, asegurar jugadores de tan alta calidad a precios tan bajos. Pero Miami sí puede.

  • Lionel MessiGetty Images

    El poder de los jugadores y hablar abiertamente

    Sin embargo, pese a toda la frustración que puedan sentir los fanáticos rivales, es difícil reprocharle a Messi. No porque haya dado una entrevista, sino porque la MLS es una liga que parece cómoda permaneciendo en su lugar. Necesita a sus estrellas para impulsar un cambio. Ya no es un sistema que dependa únicamente de restricciones como red de seguridad.

    Ese cambio, por supuesto, podría originarse desde los despachos. Pero las voces influyentes, en cualquier deporte, son fundamentales para generar conversaciones significativas. Por ejemplo, futbolistas en Europa han hablado repetidamente sobre la gestión de la carga de trabajo y las exigencias físicas. Las quejas de los propios jugadores, junto con la presión de los fanáticos, fueron clave para que el muy criticado partido de La Liga programado en Miami fuera finalmente cancelado.

    Claro, Messi actúa también por interés propio. Quiere que sus viejos compañeros jueguen con él en Miami y probablemente no esté contento con el desempeño de los Herons en el Mundial de Clubes.

    Aun así, es evidente que la liga tendrá dificultades para mejorar sin una inversión significativa de los propietarios. ¿Es eso lo que Messi tiene en mente al dar esta rara entrevista? No está del todo claro. Probablemente no siente una profunda empatía por los fanáticos de Montreal, por ejemplo, pero sí es consciente del peso y la influencia de sus palabras.

  • Inter Miami CF v Nashville SC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    El final del juego

    ¿Pero qué significa todo esto en la práctica? Teóricamente, si Messi tiene razón y la MLS presta atención, podría generarse una mejora significativa. El argentino afirmó que el fútbol en Estados Unidos podría beneficiarse de este cambio.

    “No creo que hoy todos los equipos en Estados Unidos tengan el poder para hacer eso, pero si se les diera la libertad, muchos más jugadores importantes vendrían y contribuirían al crecimiento del fútbol en el país”, declaró Messi.

    Su planteamiento tiene sentido y resulta particularmente interesante de cara a la Copa del Mundo. Si el efecto halo del torneo del próximo año genera interés en que los jugadores se unan a la principal liga estadounidense, facilitarles la incorporación —con salarios atractivos— sería un primer paso lógico.

    Este es un momento que la MLS simplemente no puede dejar pasar. Cambiar las reglas salariales es, sin duda, un punto de partida evidente.

    Por supuesto, Messi no puede hacerlo solo. Requeriría el respaldo de los propietarios, gerentes generales y del comisionado Don Garber. Seguramente también surgirán quejas de jugadores que de repente podrían verse afectados económicamente. Pero Messi tiene influencia, y aunque sus motivos sean personales, el mensaje que envía podría ser exactamente el que la liga necesita escuchar.

Major League Soccer
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
New York City FC crest
New York City FC
NYC