Liam Rosenior revela que el Chelsea celebró una reunión del equipo tras los insultos racistas a Wesley Fofana
Fofana fue víctima de insultos racistas en Instagram.
La tarjeta roja fue la sexta que ha recibido el Chelsea en la Premier League esta temporada, y los Blues perdieron terreno en la lucha por los cuatro primeros puestos tras el empate tardío de Zian Flemming. El empate en Stamford Bridge significa que el equipo del oeste de Londres no ha conseguido ganar sus dos últimos partidos de liga, tras empatar en casa contra el Leeds y el Burnley, ambos recién ascendidos.
La expulsión de Fofana supone su suspensión para el partido del domingo contra el Arsenal, líder de la Premier League. Lamentablemente, el jugador de 25 años recibió mensajes racistas en su Instagram tras el empate, y el defensa publicó una captura de pantalla de algunos de los mensajes atroces que le habían enviado.
El francés publicó luego otro mensaje con el siguiente texto: «Estamos en 2026 y sigue siendo lo mismo. Nada cambia. A estas personas nunca se les castiga. Se organizan grandes campañas contra el racismo, pero en realidad nadie hace nada».
El centrocampista del Burnley Hannibal Mejbri también recibió insultos tras el partido, lo que llevó al jugador de 23 años a declarar: «Estamos en 2026 y todavía hay gente así. Educad a vuestros hijos y a vosotros mismos, por favor».
El Clarets publicó su propio comunicado, en el que se podía leer: «El club ha denunciado la publicación a la empresa matriz de Instagram, Meta, y espera un fuerte apoyo por su parte, junto con la Premier League y la policía, y trabajará para garantizar que se identifique e investigue al responsable», decía el comunicado.
«No hay lugar para esto en nuestra sociedad y lo condenamos sin reservas. El club sigue manteniendo una postura inequívoca: tenemos un enfoque de tolerancia cero con cualquier forma de discriminación. Hannibal recibirá el apoyo total del club y de los aficionados del Burnley, que ya han condenado el abuso. No hay lugar para el racismo».
El Chelsea y la Premier League emitieron un comunicado.
Por su parte, el Chelsea también emitió un comunicado en el que se podía leer: «El Chelsea Football Club está consternado y indignado por los viles insultos racistas dirigidos a Wesley Fofana en Internet. Los insultos racistas de los que Wes ha sido objeto tras el partido de hoy de la Premier League contra el Burnley son abominables y no serán tolerados. Este tipo de comportamiento es totalmente inaceptable y va en contra de los valores del fútbol y de todo lo que representamos como club.
No hay lugar para el racismo. Apoyamos inequívocamente a Wes. Cuenta con todo nuestro apoyo, al igual que todos nuestros jugadores, que con demasiada frecuencia se ven obligados a soportar este odio simplemente por hacer su trabajo. Colaboraremos con las autoridades y plataformas pertinentes para identificar a los autores y tomaremos las medidas más severas posibles».
La Premier League respondió entonces con la siguiente declaración: «Nos unimos a Wesley Fofana y al Chelsea para condenar los viles insultos racistas que ha recibido en las redes sociales. El racismo no tiene cabida en nuestro deporte ni en ningún ámbito de la sociedad, y seguiremos haciendo todo lo posible para apoyar a los jugadores que son objeto de abusos discriminatorios. El fútbol es para todos».
El entrenador del Blues revela su apoyo a los jugadores
Desde entonces, Rosenior ha revelado que el Dr. Michael Bennett, contratado por el club el verano pasado para desempeñar el cargo de director de bienestar y rendimiento, se reunió con los jugadores el viernes. «Los jugadores cuentan con un apoyo increíble tanto dentro como fuera del campo», afirmó Rosenior cuando se le preguntó qué ayuda había prestado el Chelsea a Fofana tras los insultos recibidos.
«Hoy han tenido una reunión con el doctor Michael Bennett sobre su participación en el club y cómo puede ayudarles fuera del campo.
Obviamente, ha sido un día difícil para Wes, primero por lo que ocurrió en el partido y luego por las consecuencias, los insultos racistas que recibió en Internet. Wes es un tipo duro, un buen tipo.
Es increíble, la semana pasada hablaste sobre el racismo en la rueda de prensa y te afecta de tal manera que, simplemente, no debería existir, ya sea en Internet o verbalmente en persona. Es algo que tenemos que hacer todo lo posible por erradicar de la vida, y mucho más del fútbol. Pero Wes está perfectamente bien, ha entrenado bien esta semana».
El «mundo perfecto» de Rosenior
Fofana y Mejbri fueron dos de los cuatro jugadores de la Premier League que recibieron insultos racistas a través de las redes sociales el pasado fin de semana. Y cuando se le preguntó si había pedido a sus jugadores que dejaran de usarlas definitivamente a raíz de los incidentes de la semana pasada, Rosenior respondió: «En lo que respecta a las redes sociales, para la generación actual, que es la generación más joven, forman parte de su vida.
En un mundo perfecto, los jugadores no prestan atención a lo que se publica en las redes sociales, pero en realidad lo hacen porque son seres humanos. Es muy fácil escribir lo que se quiera sin consecuencias cuando se está en las redes sociales.
Espero que los jugadores que están en ellas, que se fijan en esas cosas, comprendan que solo son ruido, que hay mucha gente con muchas opiniones. Algunas son válidas y otras provienen de un lugar que probablemente no sea el adecuado».
