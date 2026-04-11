Las inquietantes señales del Bayern... ¿Estará atento el Real Madrid?

En una noche histórica de la Bundesliga, el Bayern de Múnich ofreció un espectáculo ofensivo impresionante ante el St. Pauli y logró una victoria aplastante que le permitió superar un récord que databa de 1972, apenas días antes de recibir al Real Madrid en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

En la ida, el Bayern venció 2-1 al Real Madrid en el Bernabéu, por lo que la eliminatoria sigue abierta.

En la jornada 29 de la Bundesliga, el Bayern goleó 5-0 al St. Pauli.