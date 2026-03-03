Getty
Las estrellas del Tottenham «piensan que son demasiado buenas para descender», afirma el exdelantero del Arsenal, quien insiste en que el equipo de Igor Tudor no está preparado para la lucha por la permanencia
Lucha por evitar el descenso para los Spurs tras su triunfo en la Europa League
Los Spurs cayeron al puesto 17 de la primera división inglesa la temporada pasada, bajo la dirección de Ange Postecoglou, y el éxito en la Europa League, que puso fin a una espera de 17 años para conseguir un título importante, ayudó a disimular algunas grietas alarmantes.
Esta temporada no se han visto muchos signos de progreso, ya que el equipo vuelve a estar en peligro de descenso, y se plantean preguntas incómodas sobre si equipos como el Lincoln y el Charlton podrían visitar el Tottenham Hotspur Stadium en 2026-27, en lugar del Liverpool y el Chelsea.
El West Ham se encuentra en el centro de un debate similar, ya que se encuentra en la zona de descenso a falta de 10 jornadas para el final, y la trampilla que conduce a la Championship podría abrirse para uno de los equipos de la capital que más gasta. No serían los primeros en sufrir ese destino, ya que equipos como el Nottingham Forest, el Newcastle, el Aston Villa y el Leeds han demostrado en el pasado que ningún equipo es «demasiado bueno para descender».
¿Creen los Spurs y el West Ham que son «demasiado buenos para descender»?
Cuando se le preguntó si esa mentalidad se filtra en los equipos, con jugadores que se niegan a creer que lo peor podría suceder, la ex estrella de la Premier League Aliadiere, en declaraciones a Gambling.com, los expertos en casinos online del Reino Unido, dijo a GOAL: «Es un problema y yo he estado en un equipo que descendió con el Middlesbrough cuando bajé de categoría y pensaba que éramos demasiado buenos para descender. Pero cuando te arrastran a ese nivel, ya no hay fútbol, ya no hay calidad, ya no hay talento. Todo se reduce a trabajar duro, creer y luchar. Luchar como una unidad, como un grupo, y ese es el problema.
«También miro al Tottenham y, obviamente, sin faltar al respeto al otro equipo de Londres y al otro club, pero ese es el problema que tienen. Tienen jugadores que piensan que son demasiado buenos para descender, pero son ustedes los jugadores los que han llegado a esta situación, así que son ustedes los que tienen que salir de ella.
«Como jugador, cuando piensas "soy demasiado bueno para este club, soy demasiado bueno para esta batalla", es un problema porque no estás pensando en lo correcto. Lo correcto es: "Tengo a mi equipo ahí, tengo que sacarlos. Chicos, tenemos que permanecer unidos y salir de esto, sacar a este club que nos ha dado mucho. No podemos hundir ese club».
«Es una gran fortaleza mental individual que hay que tener como jugador y como club, y a veces los entrenadores hacen todo lo que pueden, pero no son ellos los que juegan cada fin de semana. Obviamente, ellos toman la decisión sobre los 11 titulares, pero al final son los 11 hombres que están en el campo los que tienen que jugar unos por otros, ayudarse mutuamente y esforzarse al máximo. Cuando estás ahí abajo, en cada partido, solo hay que luchar, con toda tu fuerza».
El Tottenham advirtió sobre un fracaso «catastrófico»
El exjugador estrella del Tottenham Danny Murphy sigue confiando en que se pueda evitar el descenso en el norte de Londres, pero ha declarado a BBC Sport que el equipo ha sufrido dos derrotas consecutivas bajo la dirección del entrenador interino Igor Tudor: «Si sigues perdiendo partidos y la confianza decae, da igual cuántos buenos jugadores tengas, se hace difícil.
«El hecho de que estemos hablando del descenso de los Spurs es increíble. Es realmente ridículo. Tanto si se culpa a los fichajes como a los propietarios, sería catastrófico para el club. He oído a algunos aficionados sugerir que el descenso podría ser lo mejor. Yo no lo veo así».
Actualización de verano: ¿En qué división estarán los Spurs?
El Tottenham podría necesitar una renovación, ya que tendrá que esperar hasta el verano para nombrar a un entrenador definitivo y abordar las deficiencias de la plantilla en el mercado de fichajes, pero aún está por ver en qué división competirán tanto ellos como el West Ham la próxima temporada.
