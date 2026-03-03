Las estrellas del Tottenham «piensan que son demasiado buenas para descender», afirma el exdelantero del Arsenal, quien insiste en que el equipo de Igor Tudor no está preparado para la lucha por la permanencia

Cuando se le preguntó si esa mentalidad se filtra en los equipos, con jugadores que se niegan a creer que lo peor podría suceder, la ex estrella de la Premier League Aliadiere, en declaraciones a Gambling.com, los expertos en casinos online del Reino Unido, dijo a GOAL: «Es un problema y yo he estado en un equipo que descendió con el Middlesbrough cuando bajé de categoría y pensaba que éramos demasiado buenos para descender. Pero cuando te arrastran a ese nivel, ya no hay fútbol, ya no hay calidad, ya no hay talento. Todo se reduce a trabajar duro, creer y luchar. Luchar como una unidad, como un grupo, y ese es el problema.

«También miro al Tottenham y, obviamente, sin faltar al respeto al otro equipo de Londres y al otro club, pero ese es el problema que tienen. Tienen jugadores que piensan que son demasiado buenos para descender, pero son ustedes los jugadores los que han llegado a esta situación, así que son ustedes los que tienen que salir de ella.

«Como jugador, cuando piensas "soy demasiado bueno para este club, soy demasiado bueno para esta batalla", es un problema porque no estás pensando en lo correcto. Lo correcto es: "Tengo a mi equipo ahí, tengo que sacarlos. Chicos, tenemos que permanecer unidos y salir de esto, sacar a este club que nos ha dado mucho. No podemos hundir ese club».

«Es una gran fortaleza mental individual que hay que tener como jugador y como club, y a veces los entrenadores hacen todo lo que pueden, pero no son ellos los que juegan cada fin de semana. Obviamente, ellos toman la decisión sobre los 11 titulares, pero al final son los 11 hombres que están en el campo los que tienen que jugar unos por otros, ayudarse mutuamente y esforzarse al máximo. Cuando estás ahí abajo, en cada partido, solo hay que luchar, con toda tu fuerza».