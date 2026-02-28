Lamine Yamal revela que regalará el balón del hat-trick a su madre tras la victoria del Barcelona sobre el Villarreal

El Barcelona dominó al Villarreal en el Camp Nou y Yamal fue el protagonista de toda la acción. El joven estuvo magnífico y dejó exhausto al equipo visitante, marcando un hat-trick con tres remates con la izquierda al segundo palo, mientras seguía perfeccionando su característico remate.

El equipo local comenzó un poco titubeante, pero cuando Fermín López le robó el balón a Pape Gueye en el centro del campo y se lo pasó a Yamal, solo podía haber un resultado. El extremo abrió el cuerpo y batió al portero con un disparo raso, dando la ventaja al equipo de Hansi Flick en menos de media hora.

El segundo gol de Yamal fue el mejor de todos, ya que persiguió un pase impreciso de López en la banda derecha. Se internó en el área, jugando con Sergi Cardona con regates y pasos cruzados, y superó a su marcador. Alberto Moleiro se interpuso para intentar bloquear su camino, pero Yamal, inteligente y ágil, levantó el balón por encima del pie extendido de Moleiro y lo envió al espacio. El balón botó perfectamente para el jugador del Barcelona, que envió un disparo fulminante al ángulo superior izquierdo.

En la segunda parte, el Villarreal recortó distancias tras un córner, pero Yamal pronto sentenció el partido. Tras un pase de Pedri, el delantero español se encontró solo ante el portero y no falló, enviando el balón al fondo de la red con un disparo con efecto. A continuación, fue sustituido por Roony Bardghji y recibió una ovación del público, que lo adoraba.