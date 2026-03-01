Getty Images
Lamine Yamal lanza un mensaje desafiante antes del partido de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Atlético de Madrid
Yamal se niega a perder la esperanza de remontar.
Aunque la victoria contra el Villarreal fue dulce, la sombra de la inminente vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid sigue presente. El Barcelona se encuentra en una situación desesperada, tras perder por 4-0 en el partido de ida y necesitar un milagro para llegar a la final. Sin embargo, Yamal se niega a seguir el guion. Tras su heroica actuación con un hat-trick, el joven delantero publicó un mensaje desafiante en las redes sociales dirigido a la afición blaugrana: «1 % de posibilidades, 99 % de fe».
Yamal invita a una noche mágica en el Camp Nou
El mensaje ha calado hondo entre una afición que busca una razón para creer en la magia de la «Remontada». El jugador de 18 años es plenamente consciente de la magnitud de la tarea que tiene por delante, pero cree que el apoyo del público local podría ser el factor decisivo para remontar el déficit. En declaraciones a los medios de comunicación tras su triplete contra el Submarino Amarillo, Yamal destacó la necesidad de que el equipo mantenga su impulso actual. Está claro que está deseando convertir el ambiente del estadio en una olla a presión para los Rojiblancos visitantes el martes por la noche.
Yamal instó a la afición del Barcelona a acudir en masa y creer en la posibilidad de una remontada histórica contra los hombres de Diego Simeone. Tras el partido, declaró a los medios de comunicación: «Era el momento de reaccionar y dar un empujón. Lo estamos haciendo. Ahora quiero decirles a nuestros aficionados... vengan al estadio contra el Atléti, la magia puede suceder».
El apoyo del vestuario del Barça
No solo los aficionados se han contagiado del optimismo; los compañeros de Yamal también están convencidos de su capacidad para hacer algo especial cuando más importa. El defensa Eric García elogió al extremo tras verlo desmontar la defensa del Villarreal. García cree que el estado de forma actual de Yamal lo convierte en una pesadilla para cualquier rival, incluso para uno tan disciplinado y sólido en defensa como suele ser el Atlético de Madrid bajo presión.
García expresó su alivio por tener a Yamal en su equipo y sugirió que el joven podría tener aún más goles en la recámara para el partido de entre semana. Añadiendo sus opiniones sobre el impacto de la joven estrella, el defensa dijo: «Tenemos suerte de que juegue en nuestro equipo, el rendimiento de Lamine ha sido increíble, incluso podría haber guardado uno o dos goles para el martes». La esperanza sigue siendo que el adolescente haya reservado parte de su destreza goleadora para el partido de vuelta.
La montaña que queda por escalar
Remontar una desventaja de cuatro goles contra un equipo tan experimentado como el Atlético de Madrid se considera una de las tareas más difíciles del fútbol europeo. Los hombres de Flick tendrán que ser perfectos en ambos extremos del campo para tener alguna posibilidad de pasar a la siguiente ronda. Aunque las probabilidades están muy en su contra, la energía renovada que ha aportado el hat-trick de Yamal ha proporcionado un rayo de esperanza donde antes solo había frustración tras el desastre de la ida.
