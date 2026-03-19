La Juventus intenta fichar a Spinazzola, del Nápoles

Sky informa de que la directiva de la Juventus ya ha iniciado las primeras conversaciones para un posible regreso del futbolista nacido en 1993, que ya vistió la camiseta bianconera entre 2010 y 2012 en el equipo Primavera, donde ganó el Torneo de Viareggio, y en la temporada 2018/2019 en el primer equipo. Allí disputó 12 partidos, dio una asistencia a Cristiano Ronaldo en el derbi que terminó en empate 1-1 contra el Torino, y ganó el Scudetto y la Supercopa de Italia.





Posteriormente fue cedido a la Roma por 6,7 millones de euros más la cesión de Luca Pellegrini (ahora en la Lazio). Tras cinco años con la camiseta giallorossa, con 7 goles y 21 asistencias en 151 partidos y la conquista de la Conference League, en el verano de 2024 ficha por el Nápoles como agente libre, donde hasta la fecha ha disputado 65 partidos, con 4 goles y 6 asistencias, ganando otro Scudetto y otra Supercopa de Italia. Sin olvidar las 26 apariciones con la selección absoluta, con 7 asistencias y la victoria en la Eurocopa de 2021. A día de hoy, el club del presidente Aurelio De Laurentiis no le ha ofrecido una renovación del contrato que expira en junio.







