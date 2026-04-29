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La estrella del Benfica espera que el «formidable» José Mourinho rechace volver al Real Madrid
La estrella del Benfica quiere que Mourinho se quede.
Ríos ha renacido bajo la tutela del veterano entrenador y cree que su marcha sería un duro golpe para las ambiciones del gigante portugués. El centrocampista pide que se quede, lo que refleja el impacto del técnico de 63 años desde su regreso al club.
Al ser preguntado si veía a Mourinho de vuelta en Madrid este verano, Ríos declaró a Diario AS: «No lo sé, para ser sincero. Espero que no se vaya y se quede conmigo. Cada día aprendo algo nuevo de él. Tiene un carácter formidable y te motiva como nadie. Su carrera es increíble; lleva años en esto y lo ha ganado todo. Nunca se le ve perder el empuje. Sigue siendo tan fuerte como siempre. Eso me motiva como jugador a querer más».
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Pérez lidera la persecución de su antiguo jefe
Aunque la plantilla le quiere, el atractivo del Madrid sigue planeando sobre la etapa de Mourinho en el Estadio da Luz. Según rumores, Pérez impulsa su fichaje para estabilizar un equipo que sufrió con Arbeloa. El español tomó las riendas en enero tras la marcha de Xabi Alonso, pero la directiva busca ahora una figura de élite tras un bajón en el rendimiento. Aunque en los pasillos del Bernabéu se mencionan otros nombres como Mauricio Pochettino y Lionel Scaloni, el regreso de Mourinho acapara titulares en España y Portugal.
Mourinho rompe su silencio sobre su futuro
Mourinho, fiel a su estilo, esquiva las preguntas sobre su futuro, pero ha dejado entrever sus planes inmediatos. Tiene contrato con el Benfica hasta junio de 2027.
Sobre sus metas inmediatas, declaró: «Mi próximo objetivo es llevar al Benfica de vuelta a la Liga de Campeones». Esta prioridad continental indica que sigue comprometido con el proyecto lisboeta, aunque Pérez valore una oferta formal. No obstante, el técnico ya admitió: «Al acabar la temporada tendremos 10 días para decidir si seguimos o nos separamos», lo que deja la puerta entreabierta a una posible salida este verano.
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Un legado que ya se ha escrito en Madrid
Los rumores sobre el Bernabéu no sorprenden, dada la trayectoria de Mourinho con el gigante español. Entre 2010 y 2013 rompió el dominio del Barcelona al llevar al Madrid a la Liga con 100 puntos, más la Copa del Rey y la Supercopa de España. Si Pérez le llama, el atractivo del Bernabéu podría ser difícil de resistir, aunque la plantilla del Benfica aún no quiere despedirse de su líder.