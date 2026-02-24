Getty
La estrella del AC Milan, Ruben Loftus-Cheek, revela las horribles lesiones que sufrió tras someterse a una operación por una fractura de mandíbula
¿Qué le pasó a Loftus-Cheek?
El centrocampista de 30 años duró menos de 11 minutos en un partido de la primera división italiana en San Siro. Esto se debió a que chocó con el portero del Parma, Edoardo Corvi, al principio del partido, cuando ambos competían por un balón que había entrado en el área de penalti.
Corvi atrapó el balón con las manos, desviándolo del peligro, pero acabó chocando contra Loftus-Cheek. Un espantoso choque de cabezas dejó al número 8 del Milan tendido en el césped.
Fue necesaria atención médica inmediata, ya que se temía una conmoción cerebral. Loftus-Cheek estaba claramente incómodo y con mucho dolor. Los fisioterapeutas lo atendieron en el campo y le colocaron un collarín. A continuación, fue trasladado en camilla.
La estrella del AC Milan revela sus lesiones tras una operación de mandíbula.
Loftus-Cheek ha dado a conocer las últimas noticias sobre su estado, con imágenes compartidas en las redes sociales que hacen parecer que ha disputado 12 asaltos en un combate de boxeo de peso pesado, en lugar de 10 minutos de un partido de fútbol.
Se ha sometido a una operación para realinear la mandíbula fracturada y la hinchazón aún no ha remitido. Junto a las imágenes de su boca destrozada, Loftus-Cheek ha declarado: «Ha sido un golpe duro, pero lo peor ya ha pasado. Mi más sincero agradecimiento a todo el personal médico que me ha apoyado durante estas últimas horas con profesionalidad y cariño.
Un agradecimiento especial a todos los aficionados por sus innumerables mensajes de cariño y apoyo: los he leído y me han dado una fuerza increíble. Gracias a mis compañeros de equipo: somos un equipo, somos una familia. Ahora, adelante hacia nuestros objetivos, fuertes y unidos, juntos».
¿Cuánto tiempo estará fuera de juego Loftus-Cheek?
Loftus-Cheek sufrió una fractura alveolar, que es la parte estriada de la mandíbula que contiene las cavidades para los dientes. Le faltan algunos de ellos, lo que le obligará a acudir a la consulta del dentista en algún momento.
Se ha sugerido que Loftus-Cheek podría estar de baja durante unos dos meses, lo que le dejaría fuera de la selección inglesa en sus últimos partidos amistosos antes de que Thomas Tuchel decida la lista de 26 jugadores para el Mundial.
El Rossoneri ha declarado en un comunicado oficial: «El AC Milan anuncia que Ruben Loftus-Cheek sufrió ayer un traumatismo facial importante, que le provocó una fractura del proceso alveolar de la mandíbula.
El jugador fue ingresado en el departamento de Cirugía Maxilofacial y Clínica Dental del ASST Santi Paolo e Carlo, donde hoy ha sido operado por el Dr. Luca Autelitano.
La operación para reducir y estabilizar la fractura ha sido todo un éxito. Ruben se encuentra bien y ya ha recibido el alta. El tiempo de recuperación estimado es de unas ocho semanas».
El sueño de la Copa del Mundo puede haberse desvanecido.
Loftus-Cheek ha disputado 11 partidos con la selección absoluta de Inglaterra, tras debutar en 2017, y ha jugado a las órdenes del exentrenador del Chelsea Tuchel. Sin embargo, se enfrenta a una feroz competencia por un puesto en las filas de los Tres Leones con jugadores como Jude Bellingham, Morgan Rogers, Cole Palmer, Phil Foden y Morgan Gibbs-White.
Sus sueños de participar en el Mundial de este verano pueden haberse visto frustrados, ya que las oportunidades de llamar la atención serán limitadas hasta el final de la temporada 2025-26. En las próximas semanas se verá relegado al papel de espectador.
No hay nada que pueda hacer para ayudar al Milan a conseguir la clasificación para la Liga de Campeones. El equipo esperaba luchar por el título de la Serie A esta temporada, pero se ha quedado atrás respecto al ritmo marcado por su archirrival, el Inter.
Los rossoneri solo han sufrido dos derrotas en la liga esta temporada, la más reciente por 1-0 ante el Parma, pero se encuentran a 10 puntos del Inter a falta de 12 jornadas para el final. Queda por ver cuándo volverá a alinearse Loftus-Cheek junto a estrellas como Christian Pulisic, de la selección estadounidense, y Luka Modric, ganador del Balón de Oro.
