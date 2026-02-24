José Mourinho «la cagó» con sus «torpes» comentarios sobre Vinicius Junior, y el exalumno del Chelsea insta al entrenador del Benfica a disculparse

El exinternacional nigeriano Mikel, que jugó a las órdenes de Mourinho en el Chelsea, uno de los grandes de la Premier League, ha declarado en su podcast Obi One: «Lo que esperaba oír de mi antiguo jefe, de mi entrenador, era: "Sí, se está investigando, pero allí no hay lugar para el racismo, no hay lugar para algo así, pero esperemos a que concluya la investigación, no hay lugar para eso".

«Así que, para él, salir y decir "Oh, sí, Vinicius Jr. no debería haber celebrado lo que celebró" fue un comentario muy torpe por parte de José Mourinho. Él será el primero, lo sabe, será el primero en saber que "la he cagado". Es un tipo inteligente, muy inteligente, lo sabe».

Mikel añadió: «No sé por qué no se ha disculpado, pero espero que en algún momento salga y haga una declaración. No hay nadie que haya jugado con José Mourinho que tenga nada malo que decir de él, especialmente en lo que se refiere al racismo, especialmente, nada, absolutamente nada.

«Él será el primero en decir: "La he cagado, fue después del partido, las emociones estaban a flor de piel, no pensé en lo que decía, no pensé en lo que iba a decir". Es un entrenador con experiencia, es un tipo inteligente, sabe lo que debería haber dicho. La declaración que hizo es un error enorme, gigantesco».