Multicampeón local, nacional, continental, galardonado con numerosos premios, honores y títulos de máximo goleador. Es sólo una parte del currículum de Giorgian de Arrascaeta, ídolo del Flamengo que poco a poco se consolida en la historia del club.

Tras más de una década en el Brasileirao, hoy, a sus 31 años, terminó el 2025 como máximo goleador y figura del Flamengo, con títulos de Libertadores y la Liga.

de Arrascaeta marcó más de diez goles en nueve de sus once temporadas en Brasil. Llamando la atención desde su etapa en Cruzeiro, donde ganó sus primeros trofeos y despertó interés de su club actual, con la pregunta: ¿por qué Arrascaeta se ha quedado tanto tiempo en Sudamérica? aún con el poder de reclutamiento en Sudamérica. ¿Ha recibido ofertas del extranjero?.