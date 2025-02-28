Luigi Vargas

Corresponsal de fútbol brasileño y estadounidense

📝 Bio: Apasionado por el fútbol y con un enorme deseo de aprender, sueño con convertirme en un gran periodista deportivo. Nacido en la ciudad de São Paulo y estudiante de periodismo en la Facultad Cásper Líbero, quiero inspirar a otras personas con el poder de la comunicación. Estoy certificado en el área de deportes y, especialmente, en la cobertura del fútbol brasileño y europeo.

Mi historia con el fútbol: Mis primeros recuerdos del fútbol están en las gradas de los estadios de São Paulo, especialmente en Morumbi y Pacaembu. La pasión por las historias de clubes más pequeños y el vínculo creado con el São Paulo Futebol Clube me llevaron a darle la importancia que merece al deporte más grande del mundo.

Especialidades:

Monitoreo de transmisiones de partidos

Cobertura de divisiones inferiores del fútbol brasileño

Análisis previos a los partidos de ligas en Brasil y Europa

Mi recuerdo favorito del fútbol: La final de la Copa de Brasil 2023, donde vi al São Paulo conquistar un título histórico frente al Flamengo.

Mi equipo de todos los tiempos: Rogério Ceni; Sergio Ramos, Beckenbauer, Maldini y Roberto Carlos; Zidane, Maradona y Messi; Garrincha, Pelé y Cristiano Ronaldo

Mis artículos favoritos:

Zé Roberto recuerda glorias y frustraciones en la Champions League y proyecta la edición 2025/26: “Hay brasileños que destacan en la fase final”

Fútbol en TV: la programación completa de los partidos de hoy