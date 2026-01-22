Football Manager 26 está ahora disponible y, si eres como nosotros, tendrás el juego encendido, listo para embarcarte en un nuevo desafío.

Uno de los aspectos más gratificantes y emocionantes de Football Manager (como Championship Manager antes de él, para aquellos de nosotros de cierta época), es descubrir gemas ocultas y nutrir a los jóvenes prodigios adecuadamente para que alcancen su máximo potencial y se conviertan en maestros del universo futbolístico en constante expansión.

Estar atento a los jóvenes talentos es una consideración clave, ya sea que estés manejando el club más grande del mundo o luchando en la parte baja de la pirámide del fútbol, donde uno o dos talentos brillantes pueden encender una llamarada de gloria a través de las divisiones.

Aquí, GOAL te trae los mejores jugadores jóvenes menores de 20 años para fichar en FM26, basados en su capacidad potencial.

*Hemos limitado la lista para incluir solo jugadores que tienen 19 años o menos al comienzo del juego. (No se siente correcto describir a un joven de 20 años como un prodigio.)