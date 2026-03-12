«¡Esto no pinta nada bien!» La terrible lesión de Silas conmociona al Mainz 05

El equipo del entrenador Urs Fischer no logró marcar ningún gol en el partido de ida de los octavos de final de la Conference League contra el Sigma Olomouc, ganador de la Copa checa. Para pasar a la siguiente ronda, necesita ganar el partido de vuelta el próximo jueves en casa.

Mientras que el Mainz sigue soñando con la final del 27 de mayo en Leipzig, antes del segundo duelo con el Olomouc tiene que volver a centrarse en la lucha por evitar el descenso en la Bundesliga. El domingo, el 15º clasificado tiene un partido decisivo a domicilio contra su rival directo, el Werder Bremen.

Sin el lesionado Nadiem Amiri y el fichaje de invierno Sheraldo Becker, que no está inscrito para la Conference League, entre otros, el Mainz tuvo dificultades al principio, hasta que Silas (24') celebró de repente. Sin embargo, el gol del delantero fue anulado por un fuera de juego previo. Hacia el final de la primera parte, los de Rheinhessen jugaron con más contundencia.

Tras el descanso, el nivel del partido siguió siendo moderado y el Mainz tuvo algunas ocasiones. Danny da Costa (53'/59') falló primero tras un tiro libre y luego remató de cabeza tras un córner, pero el portero Jan Koutny detuvo el balón. En los últimos minutos, Nelson Weiper (78'), que había sustituido a Silas, falló ante Koutny. Poco antes del final, el portero del FSV, Daniel Batz, salvó ante Peter Barath (88').