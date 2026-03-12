El FSV Mainz 05 ha perdido una posición ideal en la lucha por alcanzar los cuartos de final de la Copa de Europa por primera vez en la historia del club y, además, ha perdido a uno de sus mejores jugadores, probablemente por mucho tiempo.
Traducido por
«¡Esto no pinta nada bien!» La terrible lesión de Silas conmociona al Mainz 05
En el minuto 65, Silas cayó repentinamente al césped con el rostro contraído por el dolor y agarrándose la espinilla. Sus compañeros y los servicios médicos acudieron inmediatamente. «Esto no pinta bien. ¡Mierda, mierda, mierda!», escribió la cuenta oficial del club de la Bundesliga en X. Las imágenes sugieren que Silas ha sufrido una grave lesión en la pierna, posiblemente una fractura de tibia y peroné.
«Solo puedo desear que no sea eso. Que quizá haya tenido suerte dentro de la mala suerte. No se le desea eso a nadie», dijo Danny da Costa en RTL+: «Le deseo todo lo mejor y espero que no esté de baja mucho tiempo. Voy a hablar con él ahora mismo para ver cómo está».
El Mainz 05, entre la historia de la Copa de Europa y la lucha por evitar el descenso
El equipo del entrenador Urs Fischer no logró marcar ningún gol en el partido de ida de los octavos de final de la Conference League contra el Sigma Olomouc, ganador de la Copa checa. Para pasar a la siguiente ronda, necesita ganar el partido de vuelta el próximo jueves en casa.
Mientras que el Mainz sigue soñando con la final del 27 de mayo en Leipzig, antes del segundo duelo con el Olomouc tiene que volver a centrarse en la lucha por evitar el descenso en la Bundesliga. El domingo, el 15º clasificado tiene un partido decisivo a domicilio contra su rival directo, el Werder Bremen.
Sin el lesionado Nadiem Amiri y el fichaje de invierno Sheraldo Becker, que no está inscrito para la Conference League, entre otros, el Mainz tuvo dificultades al principio, hasta que Silas (24') celebró de repente. Sin embargo, el gol del delantero fue anulado por un fuera de juego previo. Hacia el final de la primera parte, los de Rheinhessen jugaron con más contundencia.
Tras el descanso, el nivel del partido siguió siendo moderado y el Mainz tuvo algunas ocasiones. Danny da Costa (53'/59') falló primero tras un tiro libre y luego remató de cabeza tras un córner, pero el portero Jan Koutny detuvo el balón. En los últimos minutos, Nelson Weiper (78'), que había sustituido a Silas, falló ante Koutny. Poco antes del final, el portero del FSV, Daniel Batz, salvó ante Peter Barath (88').