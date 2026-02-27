Getty Images Sport
Traducido por
«¡Es una guerra!» - Senne Lammens revela sus primeras impresiones sobre la Premier League, mientras el portero del Manchester United se gana el reconocimiento en su temporada de debut
Adaptarse al campo de batalla de la Premier League
El portero belga, que se ha convertido en una pieza clave del rejuvenecido equipo de Michael Carrick, se vio obligado a adaptarse rápidamente al exigente entorno de la Premier League tras su llegada en verano procedente del Royal Antwerp. A pesar de la dificultad de la competición, insiste en aceptar el reto de ser el objetivo de los delanteros rivales.
El joven guardameta se ganó los elogios del entrenador tras la reñida victoria por 1-0 del United sobre el Everton el lunes en el Hill Dickinson Stadium, mientras que el técnico de los Toffees, David Moyes, calificó su actuación de «brillante». Aunque fue el suplente Benjamin Sesko quien aportó la potencia decisiva en el otro extremo del campo para asegurar la victoria, Lammens fue fundamental para mantener la portería a cero. Superó con éxito una serie de saques de esquina de alta presión en los que los Toffees intentaron acorralarlo.
- (C)Getty Images
Aceptando el caos del área penal
En declaraciones recogidas por ESPNsobre la implacable presión física a la que se enfrenta durante las jugadas a balón parado, Lammens se mostró sincero sobre la realidad de la vida como portero titular del United.
«Creo que ha sido así toda la temporada», señaló. «Para mí, es simplemente así. Es la Premier League. Es una pequeña guerra en el área de 16 metros. También es uno de mis puntos fuertes, así que a veces también me gusta el reto. Disfruto saliendo un poco de mi zona de confort y enfrentándome a esas situaciones porque ahora, aunque hay muchos jugadores a mi alrededor, sigo saliendo a por los centros. Eso también me da la buena sensación de que lo estoy haciendo bien».
El debate sobre el arbitraje y la protección
El debate sobre la protección de los porteros se ha intensificado esta temporada, y muchos entrenadores piden un arbitraje más estricto en cuanto a las tácticas de bloqueo utilizadas durante los saques de esquina. Lammens abordó estas crecientes preocupaciones durante una visita a la Partington Central Academy en nombre de la Fundación Manchester United antes del Día Mundial del Libro. Cuando se le preguntó si las autoridades deben intervenir, admitió que se trata de un tema complejo.
«Por supuesto, tiene que haber ciertas reglas», explicó. «No se puede llegar al punto en que sea excesivo. Eso es algo que la Premier League tiene que tener en cuenta. A veces se intenta proteger al portero, y quizá haya situaciones en las que se podría haber protegido más. Pero no es que solo lo haga un equipo. Nosotros también lo hacemos a veces... Hemos marcado muchos goles gracias a ello, así que entiendo perfectamente por qué lo hacemos. Simplemente hay que aceptarlo».
- Getty Images Sport
Un comienzo de ensueño en Old Trafford
Lammens ha disfrutado de un ascenso meteórico, asegurando su estatus como la primera opción indiscutible bajo los palos en solo 22 partidos con los Red Devils. Su impacto se notó casi de inmediato; durante su debut en octubre contra el Sunderland, los fieles seguidores del United ya le dedicaban cánticos de «¿eres Schmeichel disfrazado?», una comparación muy exigente con el legendario danés. Reflexionando sobre sus primeros meses en Manchester, Lammens mantiene los pies firmemente en el suelo.
«No podría imaginar que las cosas fueran mejor», señaló. «Pero no quiero mirar demasiado al pasado. Todavía tengo que demostrar mi valía cada semana. Así que miro más al presente que al futuro. Seguir adelante, sin conformarme... esto no es el final, así que ahora solo tengo que seguir adelante».
Anuncios