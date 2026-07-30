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Thomas Hindle

Traducido por

¿Es Javier «Chicharito» Hernández el mayor fichaje de la historia de la USL? Clasificación de siete llegadas estelares, de Didier Drogba a Tim Howard

FEATURES
Analysis
D. Drogba
Javier Hernández
USL Championship
USL League One

Hernández se une a una lista de jugadores legendarios que han llegado a la USL. GOAL clasifica a los mejores jugadores que se han incorporado a la liga estadounidense.

Hablemos de los grandes nombres.

El mercado de fichajes de la USL puede ser algo curioso. Ya no es una liga de segunda fila, pero, al menos históricamente, no se la ha asociado con demasiados fichajes de relumbrón. Normalmente, los jugadores no van a la USL si quieren ganar muchísimo dinero.

Sin embargo, sí tiene atractivo. La USL es auténtica. Es imprevisible y puede tener un punto hipster. En su mejor versión, la liga también es tremendamente divertida. El fichaje de Chicharito por el Atletico Dallas es la prueba de ello.

Los aficionados pueden cuestionar su decisión de unirse a la USL o, como hizo extrañamente un periodista, cuestionar su calidad futbolística. Pero nada de eso importa. Chicharito en la USL es divertido. Pero, ¿quién más ha protagonizado a lo largo de los años un movimiento de alto calibre similar hacia la USL?

GOAL repasa algunos de los mayores fichajes de la historia de la USL...

  • Shaun Wright PhillipsGetty

    Shaun Wright-Phillips, Phoenix Rising

    Vale, así que Shaun Wright-Phillips podría ser el «otro» Wright-Phillips, al menos en el linaje del fútbol estadounidense. Pero, tras una etapa discreta junto a su hermano Bradley en los New York Red Bulls, Phoenix le ofreció algo parecido a un salvavidas. Wright-Phillips tenía 35 años y necesitaba un lugar en el que apurar los últimos años de su carrera.

    Su etapa en la USL fue algo irregular, pero aun así logró 27 apariciones y tres goles con el Rising. No fue una mala etapa para un ganador de la Premier League del que se suponía que ya no tenía piernas.


    • Anuncios
  • Eric WynaldaGetty

    Eric Wynalda, Charleston Battery

    Lo que esto podría haber sido. Wynalda es, con cualquier baremo, una leyenda de la selección masculina de Estados Unidos. Formó parte de la generación de 1994 y, al retirarse de la selección de Estados Unidos, era el máximo goleador histórico del programa. Jugó tres Copas del Mundo y tuvo una buena carrera de clubes tanto en Alemania como en Europa.

    Llegó al Charleston Battery en 2002 después de que fracasaran las negociaciones con LA Galaxy. El equipo de la USL le ofreció un contrato de 75.000 $, formando lo que podría haber sido una dupla letal con el vigente MVP Paul Conway. Pero Wynalda se rompió el ligamento cruzado anterior en la pretemporada y nunca llegó a disputar un partido oficial de la USL.

  • Joe ColeGetty

    Joe Cole, Tampa Bay Rowdies

    Este caso es un poco complicado en lo que respecta al aspecto de la USL. Cuando Cole fichó por los Tampa Bay Rowdies con 34 años, la franquicia histórica seguía jugando en la NASL. Firmó un contrato de dos años, con una opción del club para un tercero. Mientras tanto, entre bastidores, quedó claro que los Rowdies pasarían a la USL. En aquel momento, los Rowdies tenían objetivos claros de convertirse algún día en una franquicia de la MLS. Al fin y al cabo, habían sido uno de los equipos más grandes de la NASL en su día, y Cole era un nombre internacional al nivel del tipo de jugadores que el club había fichado en la década de 1970.

    Aun así, la liga no importó demasiado para Cole; fue un jugador determinante. Cerró la etapa de su carrera en los Rowdies en la USL con 48 apariciones y pasó la temporada 2018 como jugador y asistente del entrenador.

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  • RomarioGetty

    Romario, Miami FC

    Esto sí que es raro. Romario tenía 40 años cuando fichó por el Miami FC. Para entonces, ya sorprendía verle jugar al fútbol. Se había retirado de la selección de Brasil y, pese a marcar 22 goles en la Serie A brasileña en 2005, no parecía haber muchas razones para que el campeón del Mundo de 1994 siguiera en activo.

    Sin embargo, el Miami FC lo incorporó, en gran parte gracias a su propiedad brasileña. Romario respondió bien al marcar 19 goles y ayudar al Miami FC a lograr su primera presencia en los playoffs de la USL-1. Cabe señalar que no fue la primera estrella en jugar al fútbol en el sur de Florida: George Best, Gordon Banks y Gerd Muller jugaron en el Fort Lauderdale Strikers de la NASL original. Aun así, fue un fichaje enorme.

  • Tim HowardGetty

    Tim Howard, Memphis 901

    Tim Howard se había retirado técnicamente en 2019 cuando aceptó convertirse en director deportivo del Memphis 901, un club en apuros de la USL del que también era copropietario. Apenas habían pasado ocho días entre la conclusión de su último contrato en la MLS con Colorado Rapids y el anuncio de que aprendería sobre la marcha en las oficinas del club de Memphis.

    Howard tenía mucho trabajo por delante. Cuando asumió el cargo, Memphis solo tenía nueve jugadores con contrato. No tenía portero. Así que la leyenda de la USMNT simplemente ocupó ese puesto durante un puñado de partidos.

  • Didier Drogba Phoenix RisingGetty

    Didier Drogba, Phoenix Rising

    El movimiento de Drogba no fue demasiado distinto del de Howard. Podría haberse retirado después de que expirara su contrato con el Montreal tras los playoffs de la MLS de 2016. Un traspaso a Brasil era posible, pero lo rechazó. En su lugar, se convirtió en jugador-propietario del Phoenix Rising en la USL. En aquel momento, Phoenix tenía aspiraciones de llegar a la MLS, y el respaldo de Drogba como propietario se consideró un impulso para sus opciones. Lo deportivo era realmente un extra. Aun así, todavía le quedaba suficiente fútbol en las piernas como para marcar 13 goles en 21 apariciones.

    Y además, basta con ver ese primer gol. El Drogba de siempre.



  • imago-sport-28568441.jpgZUMA Press Wire

    Chicharito, Atlético Dallas

    ¿Es Chicharito más una leyenda que algunos de los jugadores de esta lista? Desde luego que no. Pero es difícil exagerar lo que podría significar para la zona en la que pronto jugará. Atlético Dallas se ha posicionado como la respuesta de la calle a la disposición más corporativa del FC Dallas. Insisten en que atienden a los aficionados locales y a una gran población latina. Bien, ¿y si fichas a la estrella más destacada del fútbol mexicano de los últimos 15 años?

    Chicharito no juega desde diciembre de 2025, pero está decidido a demostrar que todavía puede marcar la diferencia. Atlético Dallas no disputará un partido hasta 2027, pero le ha dado a Chicharito un contrato de dos años con opción a un tercero. Esa es una forma de vender unas cuantas camisetas...