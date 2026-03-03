¿El último baile de Sarina Wiegman? Las Leonas comienzan su camino hacia la gloria en la Copa Mundial Femenina de 2027 en medio de la incertidumbre sobre el futuro de la seleccionadora de Inglaterra

Pero, aunque no hay ningún motivo para pensar lo contrario, es la gran pregunta que se cierne sobre esta selección inglesa de cara al futuro. El contrato de Wiegman expira al final de ese Mundial y ella misma dijo en esa misma rueda de prensa en febrero que «no hay novedades» sobre su futuro.

«El Mundial está bastante lejos», añadió. «Como he dicho antes, estamos en conversaciones constantes y ambas partes seguimos muy contentas. Ahora estamos centrados en la clasificación. Queremos clasificarnos y la mejor manera de hacerlo es en junio. Vamos a por ello y primero hagamos eso».

Fue por estas fechas, en el ciclo del torneo anterior, cuando Wiegman firmó su última renovación de contrato, en enero de 2024, justo después de la Copa Mundial Femenina de 2023 y poco antes de que comenzara la clasificación para la Eurocopa de 2025. Pero ahora, a ocho meses de la gloria de la Eurocopa 2025 y con la clasificación para la Copa Mundial Femenina de 2027 que comienza el martes contra Ucrania, no está claro si Wiegman seguirá al frente del equipo más allá del próximo torneo.

¿Podría ser que la entrenadora más exitosa de la historia de las Lionesses esté entrando en su «último baile»? ¿O se trata simplemente de una formalidad que se resolverá en el transcurso de los próximos meses? ¿Seguirá Wiegman al frente de la selección inglesa más allá de 2027? ¿O la Federación Inglesa de Fútbol (FA) tiene que empezar a pensar en la vida después de la holandesa?